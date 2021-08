Münstedt: Unbekannter erschießt ein Rehkitz

Münstedt

Wer ist für diese grausame Tat verantwortlich? Die Ilseder Polizei sucht nach einem Unbekannten, der auf einer Ackerfläche östlich des Münstedter Sportplatzes vermutlich widerrechtlich auf ein Rehkitz geschossen hat. Das nur circa drei Monate alt Tier wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei und hofft auf Zeugen.

Vermutlich Kleinkaliber-Munition verwendet

Passiert sein soll der Vorfall bereits zwischen Donnerstag, 19. August, 20 Uhr, und Freitag, 20. August, 0 Uhr. Ein Hinweisgeber hatte die Polizei alarmiert und zeigte eine Jagdwilderei an. „Das Einschussloch bei dem Tier deutet auf eine Kleinkaliber-Munition“, sagt Polizei-Sprecher Matthias Pintak. Er betont, dass sowohl die Polizei als auch Jäger aus dem Gebiet durch den Vorfall äußerst sensibilisiert seien und auf Personen achten, die widerrechtlich auf Tiere schießen.

Kreisjägermeister verärgert über Vorfall

Peines Kreisjägermeister Hans Werner Hauer ärgert sich über den Vorfall. „Früher wurde aus Not gewildert, weil die Leute nichts zu essen hatten. Die Zeiten sind lange vorbei. Um das Fleisch zu vermarkten, wird heute kaum noch gewildert“, sagt er. Was genau hinter dem Vorfall in Münstedt stecke, könne er zwar nur vermuten. „Aber für mich sind das häufig Leute, die einfach aus Jux und Tollerei mal schießen wollen“, kritisiert er. In seiner fünfjährigen Amtszeit sei das der dritte Fall von Jagdwilderei, der ihm bekannt sei. „Leider wird ein Täter so gut wie nie gefunden“, bedauert der Kreisjägermeister.

Sogar Gefängnisstrafe ist möglich

Die Ilseder Polizei versucht es trotzdem. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede unter Telefon (0 51 72) 37 07 50 zu melden. Der Fall bewegt auch die Peiner. Den Zeugenaufruf der Polizei teilten sie Dienstag eifrig in den sozialen Netzwerken im Internet.

Das Strafgesetzbuch sieht für Jagdwilderei in der Regel Geldstrafen vor. In besonders schweren Fällen sind aber sogar Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren möglich. Ein besonders schwerer Fall liegt zum Beispiel vor, wenn die Tat gewerbs- oder gewohnheitsmäßig ausgeführt wird, die Täter zur Nachtzeit oder in der Schonzeit zuschlagen und dabei vielleicht sogar Schlingen verwenden oder die Jagdwilderei von mehreren mit Schusswaffen ausgerüsteten Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird.

Von Christian Meyer