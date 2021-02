Münstedt: Einbruch in Einfamilienhaus

Münstedt

Die Abwesenheit der 76-jährigen Bewohnerin nutzten unbekannte Täter, um in deren Haus am Heckenweg in Münstedt einzudringen. Sie hebelten dazu ein Fenster des Einfamilienhauses auf und gelangten auf diesem Weg in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck. Der Wert der Beute konnte nach Angaben der Polizei bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt

Auch zum Gesamtschaden, der durch den Einbruch entstanden ist, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts sagen, heißt es im Polizeibericht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 29. Januar, 14.30 Uhr und Sonntag, 31. Januar, 14 Uhr. Es wurde ein Strafverfahren wegen Wohnungseinbruch eingeleitet.

Von Kerstin Wosnitza