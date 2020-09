Messerstiche: Zwei Jahre Bewährung für Adenstedter

Adenstedt/Hildesheim

Zwei Jahre Bewährungsstrafe: So lautet das Urteil des Landgerichts Hildesheim gegen einen 21-jährigen Adenstedter, der sich am Donnerstag wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten musste.

Was ist passiert? Am 31. Dezember 2019 soll der Angeklagte zusammen mit vier Freunden den Silvesterabend gefeiert haben. Kurz vor Mitternacht waren die Fünf mit einem Musikwagen in Adenstedt unterwegs, als kurz vor ihnen ein Böller explodierte, der aus einer anderen feiernden Gruppe heraus geworfen worden sein soll. Der 21-Jährige soll daraufhin einen illegalen „Polenböller“ in Richtung dieser Personen – bei denen auch vier Kinder standen – geworfen haben. Dieser Feuerwerkskörper soll einige Meter entfernt von der Gruppe explodiert sein.

Der Vorfall führte schließlich zum Streit zwischen den Gruppen. Dabei gerieten der Angeklagte (21) und der 33-Jährige körperlich aneinander. Gegenseitiges Gerangel mit Beleidigungen, schubsen und an der Kleidung zerren folgten. Plötzlich soll der Angeklagte ein Springmesser gezogen haben, mit dem er mehrfach in Richtung des Körpers seines Kontrahenten stach. Hierbei soll der 21-Jährige tödliche Verletzungen des Opfers in Kauf genommen haben. Anschließend soll der Angeklagte vom Tatort weggelaufen sein.

Verletzter brach blutend zusammen

Der Verletzte brach blutend zusammen und musste in einem Hildesheimer Krankenhaus notoperiert werden. Eine rund 14 Zentimeter lange Operationsnarbe im unteren Bauchbereich ist geblieben. Der 21-Jährige meldete den Vorfall am Neujahrstag gegen 15 Uhr selbst bei der Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen. Der erlassene Haftbefehl wurde anschließend außer Vollzug gesetzt.

Der Staatsanwalt sah sich am Donnerstag durch die Beweisaufnahme bestätigt. In seinem Plädoyer forderte er eine Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten sowie die Übertragung der gesamten Prozesskosten inklusive der Auslagen der Nebenklage. Der Rechtsanwalt der Familie des Opfers als Nebenkläger schloss sich den Ausführungen des Staatsanwalts an und ergänzte: „Es ist unglaublich, was die Familie und das Opfer aushalten mussten. Erst der sehr laute ,Polenböller’, dann der nicht nachvollziehbare Einsatz des gefährlichen Springmessers mit seinen Folgen. Die gesamte Familie leidet noch heute unter den Erlebnissen.“

Verteidiger forderte Freispruch

Erwartungsgemäß präsentierte der Verteidiger des 21-Jährigen eine andere Bewertung der Erkenntnisse aus der Beweisaufnahme. Er versuchte abweichende Sachverhältnisse bei den Zeugenaussagen herauszuarbeiten. Für seinen Mandanten forderte er einen Freispruch, da sich der Angeklagte in einer Notwehrsituation befunden habe, als er das Messer einsetzte. Wenn das Gericht sich jedoch der Meinung des Staatsanwalts anschließe, bat der Verteidiger um eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten..

Das Urteil lautete schließlich: Der Angeklagte wurde wegen versuchten Totschlags in einem minder schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und unerlaubten Führens eines Springmessers zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt. Die Kosten des Verfahrens hat der Angeklagte zu tragen. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision eingelegt werden.

