„Limetree-Studio“ in Adenstedt: Mischpult von den Toten Hosen

Adenstedt

Manchmal braucht die Seele einfach eine gemütliche Wohlfühl-Kuschelecke – ganz besonders, wenn sie außer Entspannung auch künstlerische Entfaltung sucht. Das gilt auch für Thomas Woznik, einst Hardcore-Rockmusiker, seit 20 Jahren selbstständig als Produzent elektronischer Musik, Instrumentalist und Texter, der vor sechs Jahren mit einer Lebensgefährtin, vier Hunden, vier Pferden und einigen Hühnern in Adenstedt ein Bauernhaus samt Nebengebäuden bezog. Dort gründete er zusammen mit Sören Kucz das „Limetree-Studio“.

Wo sonst, als im Internet begegnete er vor vier Jahren zufällig einem künstlerischen Seelenverwandten: Hardcore-Metal-Musiker Kucz, in knapp zehn Jahren klanglich gestählt durch etwa 400 Auftritte mit einer entsprechenden Band, mit der er durch Afrika, Südamerika und Europa tourte und auch an Songtexten der Band maßgeblich beteiligt war.

Die Chemie zwischen den beiden Klang-Enthusiasten stimmt, und so entwickelt sich nach und nach der Wunsch, die gemeinsame musikalische Kreativität im Team beruflich auszuleben. Inzwischen befindet sich über dem ehemaligen Schweinestall ein modernes Tonstudio mit „hybrider“, also einer Kombination aus analoger und digitaler Technik, wie beide nicht müde werden, immer wieder, auch im Wortsinne zu be-„tonen“.

Liebhaber der analogen Aufnahmetechnik

Sowohl Woznik als auch Kucz sind – und das statte ihr Unternehmen „Limetree-Studio“ mit einem Alleinstellungsmerkmal aus – erklärte Liebhaber der analogen Aufnahmetechnik, deren Produkt sie dann digital bearbeiten. Das analoge Studio-Herz klopft demnach in einer original SSL 4000E Konsole, einem Mischpult aus den späten 1980ern, mit bis zu 48 analogen Aufnahmekanälen. Es stammt übrigens von den Toten Hosen.

Natürlich, so räumen beide unisono ein, ließen sich Aufnahmen sehr platzsparend und relativ simpel auch mit heute gebräuchlichen Computerprogrammen digital durchführen. Kucz sei so auch lange beispielsweise „in Wohnzimmern“ unterwegs gewesen, um Bands aufzunehmen. „Ich musste mich dabei aber immer neu und mühsam in die klanglichen Eigenschaften der unterschiedlichen Räume einarbeiten“, erklärt er.

Diese komplizierte Vorarbeit entfällt im stationären Aufnahmeraum im ehemaligen Stallbereich unter dem Studio. Der erinnert inzwischen an ein großes, heimeliges mit Teppichen und Musik-Instrumenten bewehrtes Wohnzimmer mit Schallschutztüren und Fenstern, ausgestattet mit einer beeindruckenden Bibliothek, die noch erweitert werden soll. Dabei dienen die Bücher weniger der literarischen Erbauung der Musiker, sondern als günstige, mühelos und individuell zu gestaltende Resonanzelemente. Technik- und Aufnahmeraum sind über Kameras und Monitore miteinander verbunden.

„Es gibt viele Musiker, die das Analoge wieder schätzen“

Die von „Limetree“ verwendete analoge Aufnahmetechnik klinge „einfach besser“, erklären die beiden Techniker und verwenden Begriffe wie „organischer Sound“, „lebendig mit Tiefe“, man arbeite „entschleunigt“ und sei immer wieder beglückt durch das haptische Erleben, Knöpfe und Regler zu berühren und zu „be-greifen“, unzählige beleuchtete Zeigerinstrumente und Tasten im Blick zu haben, statt lediglich auf einen Bildschirm zu starren und mit der Computermaus auf winzige Elemente zu klicken. „Es gibt viele Musiker, die das Analoge wieder schätzen“, erklärt Woznik und Kucz erzählt von vielen emotionalen Momenten, die er während der Aufnahmen erlebt habe.

Natürlich sei man musikalisch für alle Genres offen, gerne auch für Klassik, deren klanglicher Herausforderung man sich sehr gerne stelle. In gemütlicher Wohlfühl-Atmosphäre, versteht sich.

Von Ulrich Jaschek