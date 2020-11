Leserbrief zur Strabs in Ilsede: „Der Bürger zahlt immer“

Ilsede

Zum Thema Neufassung der Straßenausbau-Beitragssatzung in der Gemeinde Ilsede schreibt Rüdiger Blimke aus Groß Ilsede:

Die Neufassung der Straßenausbausatzung (Strabs) für die Gemeinde Ilsede wurde beschlossen. Die Neuregelung mit 15 Prozent weniger Anliegerbeitrag belastet die Gemeinde Ilsede mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 570 000 Euro. Nur für die Ortsdurchfahrt in Gadenstedt. Für weitere etwa 100 Straßen in der Gemeinde Ilsede sind Renovierungsmaßnahmen erforderlich. Das bedeutet für den Steuerzahler in der Gemeinde Ilsede eine dauerhaft spürbare Erhöhung der Grundsteuer A und B. Von einer Verdoppelung ist die Rede, weil zusätzlich das Klinikum Peine und Covi9-19 Geld kosten, die neue Grundschule in Gadenstedt bevorsteht und die Kostenfreiheit in Kitas kompensiert werden muss. Der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen mit der „schwarzen Null“ soll auch erfüllt werden.

„Der Bürger zahlt immer“

Das alles muss bezahlt werden muss. Ob es nun Bürgerumlage, Anliegerbeitrag oder Grundsteuer heißt. Der Bürger zahlt immer. „Meine“ Straße ist vor einigen Jahren voll umfänglich saniert worden. Dafür habe ich meinen Anliegerbeitrag geleistet. Jetzt werde ich für die Verschleppung von notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen in der Ortschaft Gadenstedt bestraft und zahle künftig zusätzlich die doppelte Grundsteuer. Gerecht wäre es, wenn die Verantwortlichen für die Verhinderung rechtzeitiger Investitionen die Rechnung dafür bezahlen. Aber die Kuh zu melken war schon immer angenehmer, als die Kuh zu füttern.

