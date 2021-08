Die Anlieger sind vom erhöhten Verkehrsaufkommen in Nebenstraßen genervt, andere Autofahrer von notwendigen Umleitungen: Die Sanierung der B 444 in Groß Ilsede sorgt für Aufregung. Das kann Imke Rau nicht verstehen. Sie regt in einem Leserbrief zu mehr Gelassenheit an.