Mit 50 000 Euro unterstützt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) den Korrosionsschutz an dem denkmalgeschützten Kugelwasserturm in Ilsede. Das Wahrzeichen gehört seit 2013 zu den über 460 Objekten, die die private DSD dank Spenden, Erträge ihrer Treuhandstiftungen und Mittel der Glücksspirale, der Rentenlotterie von Lotto, allein in Niedersachsen fördern konnte.

Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt (SPD) freut sich sehr über das Geld und sagt: „Damit ist komplette Sanierung des Kugelwasserturms gesichert, das Projekt steht. Die ersten Ausschreibung gibt es bereits, und wir können hoffentlich im Juni mit den Sanierungen sowie der Bekämpfung des Rosts beginnen. Wenn alles glatt geht, wollen wir dann Ende 2022 fertig sein.“ Die Sanierungskosten für den Kugelwasserturm, also Untergeschoss sowie Traggerüst und Stuhltreppen, würde etwas mehr als 1,4 Millionen Euro betragen. 80 Prozent des Gesamtbetrages decke man durch Fördermittel ab.

Sanierung mit Lasertechnik

Thomas Mertz von DSD sagt: „Saniert wurde der Wasserturm bereits in den vergangenen Jahren mit Lasertechnik. Wegen der fehlenden Erfahrungen mit dieser Anwendung für Objekte solcher Größe diente das Vorhaben neben dem Erhalt des Wasserturmes zugleich der wissenschaftlichen Erforschung dieser umwelt- und gesundheitsverträglichen Methode der Restaurierung von korrodiertem Metall.“

Otto-Heinz Fründt. Quelle: Archiv

Der erste Bauabschnitt habe als Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zur Erprobung des Verfahrens gedient und mehrere Handwerksfirmen eingebunden, die sich so in diese Methode einüben konnten. „Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt vom Fachbereich Restaurierung der Fachhochschule Potsdam und durch das Niedersächsische Landesamt in Hannover“, so Mertz.

„Ilseder Hütte“ bestand bis 1995

Zum Hintergrund: Die Erzvorkommen in der Umgebung von Peine führten Mitte des 19. Jahrhunderts zur Gründung der „Bergbau- und Hüttengesellschaft zu Peine“. Aus ihr ging 1860 die Aktiengesellschaft „Ilseder Hütte“ hervor, die zwei Jahre später mit einem ersten Hochofen die Roheisenproduktion aufnahm. Die bis 1995 bestehende „Ilseder Hütte“ bildete gemeinsam mit dem Peiner Walzwerk und den Eisenerzgruben im Raum Peine-Salzgitter einen der bedeutendsten Orte der Montan- und Schwerindustrie in Niedersachsen.

1920/1921 wurde als Wasserspeicher und Druckbehälter für die Kokerei ein Wasserturm als Stahlkonstruktion in der Bauart der „Klönne“ mit der spezifischen Kugelform und den außen liegenden Dreiecksblechen errichtet. Er war Bestandteil des Kühlwassersystems für die Energiebetriebe - Kraftwerk und Kokerei - und diente vorwiegend als Druckausgleichsbehälter, stellte aber bei Stromausfall auch die Notwasserversorgung sicher.

Der Ilseder Kugelwasserturm wurde zur prägenden Landmarke. Technikgeschichtlich ist der Turm ein Höhepunkt in der Entwicklung der genieteten Stahlblechbehälter. Der kugelförmige Behälter verband die vorteilhaften Eigenschaften der Intzebauart – des Stützbodenbehälters – und der Barkhausenbauart – des Hängebodenbehälters. Mit seiner hervorstechenden Konstruktion ist er eines der letzten erhaltenen Zeugnisse der „Ilseder Hütte“.

