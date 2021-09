Groß Lafferde

Laut Polizei haben Kriminelle im Zeitraum zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen aus einer ehemaligen Kfz-Werkstatt an der Ludwig-Jahn-Straße in Groß Lafferde mehrere Katalysatoren gestohlen. „Die Täter schoben ein Hallentor auf und entwendeten die in der Werkstatt gelagerten Fahrzeugteile. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro“, sagt Polizeisprecher Malte Jansen. Zeugenhinweise gehen an die Wache unter Telefon (0 51 71) 99 90.

