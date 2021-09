Kreis Peine: Inzidenz steigt auf 59,6

Kreis Peine

Die Kurve geht wieder nach oben: Die Inzidenz im Kreis Peine steigt wieder und liegt laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag bei 59,1 (Donnerstag: 51,9). Damit ist ein Trend unterbrochen: Neun Tage in Folge war der Wert zuvor stetig gesunken. Innerhalb von sieben Tagen haben sich 81 Peiner neu mit dem Virus infiziert. Laut Intensivregister wird im Klinikum in Peine zurzeit kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch betreut.

Im Kreis sind am Freitag acht neue Corona-Fälle hinzu gekommen. Insgesamt gibt es damit 6233 bestätige Corona-Fälle. Aktuell erkrankt sind 235 Menschen, 332 befinden sich in Quarantäne. Im Testzentrum wurden 88 Abstriche entnommen.

Die Hospitalisierung liegt wie am Vortag bei 3,2

Die Hospitalisierung in Niedersachsen liegt wie am Vortag bei 3,2 und ist damit stabil geblieben. Sie zeigt an, wie viele von 100 000 Menschen innerhalb von sieben Tagen wegen einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik kommen und ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Lage. Leicht zurückgegangen ist die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten von 5,3 Prozent am Donnerstag auf 5,2 Prozent am Freitag. Die Inzidenz in ganz Niedersachsen liegt aktuell bei 49,3 (Vortag 51,0) und ist damit auf unter 50 gesunken.

Peine steht im landesweiten Vergleich recht gut da

Im landesweiten Vergleich steht Peine bei der Corona-Inzidenz weiterhin relativ gut da. Die höchste Inzidenz hat Salzgitter (92,4), gefolgt von Vechta (76,5), der Region Hannover (76,0), Hildesheim (71,5) und Nienburg/Weser (70,7). Peine liegt zurzeit auf dem elften Platz. Die niedrigste Inzidenz haben Wittmund (17,4), Friesland (18,2) und Northeim (18,2).

In Niedersachsen haben sich insgesamt 296 892 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Laut RKI gibt es bislang 5935 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, rund 281 600 Menschen sind genesen. Das sind etwa 800 mehr als am Vortag. Als aktuell erkrankt weist die Statistik 9300 Fälle (-200) aus.

Von Nina Schacht