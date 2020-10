Emotional und spannend: Mit einer knappen Mehrheit hat sich der Ilseder Gemeinderat in geheimer Abstimmung am Donnerstagabend für den Neubau einer Grundschule in Gadenstedt ausgesprochen. Das bedeutet das Aus für die Grundschul-Standorte in Groß Lafferde und Adenstedt. Im Publikum gab es „Pfui“-Rufe.