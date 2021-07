Klinikum Peine: Dr. Dirk Tenzer wird zweiter Geschäftsführer

Peine

Das Klinikum Peine teilt mit, dass es ab dem 15. August eine personelle Erweiterung in der Geschäftsführung geben wird: Der 49-jährige Dr. Dirk Tenzer wird dem bisherigen alleinigen Geschäftsführer Wolfgang Jitschin zur Seite gestellt. Bereits Mitte Juli war bekannt geworden, dass Tenzer als zweiter Geschäftsführer im Gespräch ist. Nun hat die Gesellschafterversammlung ihn in dieses Amt bestellt. „Ich freue mich als Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Peine, dass wir Herrn Dr. Tenzer für diese schwierige Aufgabe gewinnen konnten“, so Landrat Franz Einhaus.

Mit den Mitarbeitenden aktiv die Zukunft gestalten

Tenzer sei ein erfahrener Klinikmanager und Arzt und wird künftig an der Seite von Wolfgang Jitschin die Geschäfte des Klinikums leiten. „Ich durfte das Klinikum bereits bei der Entwicklung der Strategie und den Übernahmeverhandlungen begleiten und möchte nun mit den Mitarbeitenden aktiv die Zukunft gestalten. Ich freue mich darauf, die Beschäftigten in den kommenden Wochen persönlich in ihren Bereichen kennen zu lernen“, Dr. Tenzer. Künftig werden die Verantwortlichkeiten für die einzelnen Bereiche im Klinikum Peine aufgeteilt.

„In der nun anstehenden Phase gibt es neben der noch nicht abgeschlossenen Loslösung von der AKH-Gruppe weitere wichtige Schwerpunkte. Wir sind zu der Einschätzung gelangt, dass diese Aufgaben, besonders durch das Fehlen eines Verwaltungsdirektors, nicht allein von einem Geschäftsführer bewältigt werden können“, berichtet Einhaus.

Das Krankenhaus müsse nun am Gesundheitsmarkt etabliert und die Leistungen der Kliniken mit qualitativ hochwertigen Versorgungsangeboten für die Bevölkerung weiter hochgefahren werden. Zudem gebe es ein ganzes Bündel an Projekten im baulich-technischen, medizinischen und personellen Bereich. Außerdem müsse die Kommunikation in die Belegschaft sowie in die Gremien gewährleistet und sich intensiv um Fördermöglichkeiten bemüht werden.

Von Kerstin Wosnitza