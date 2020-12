Klein Ilsede

Um die Weihnachtszeit auch in diesem von der Corona-Pandemie geprägten Jahr ein wenig bunt zu gestalten, gibt es in der St.-Urban-Kirchengemeinde in Klein Ilsede einige Aktionen. So steht seit Kurzem vor der Kirche ein großer Tannenbaum, der im Dunkeln auch schon beleuchtet ist, ansonsten aber noch recht schmucklos. Das soll sich bald ändern. „Alle, die möchten, ob sie nun aus Klein Ilsede kommen oder nur auf der Durchfahrt sind, dürfen unseren Baum schmücken. Einfach eine Kugel, einen anderen Anhänger oder etwas Wetterfestes selbst Gebasteltes mitbringen und zu jeder Zeit an den Baum hängen“, fordert Kirchenvorsteherin Petra Franke auf.

Malen für die Kinder, Aufmerksamkeiten für die Senioren

Außerdem würde sie sich freuen, wenn Kinder Bilder malen und ihr zukommen lassen, gerne über den Briefkasten des Gemeindebüros. Diese sollen dann als Collage ausgestellt werden. „Für unsere Senioren im Ort haben wir Umschläge vorbereitet, die wir verteilen. Darin sind kleine Aufmerksamkeiten für die Adventszeit und Weihnachten. Die älteren Menschen vermissen unsere Treffen sehr und so wollen wir wenigsten für etwas festliche Stimmung sorgen“, ergänzt Organisatorin Dorothee Gardewin.

