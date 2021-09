Klein Ilsede

Protest: Nachdem das Gelände der ehemaligen Grundschule in Klein Ilsede an den Investor Mauerwerk verkauft wurde, der dort Wohneinheiten bauen will, machen sich bei den Anliegern des Areals Sorgen breit. Werden dort hohe Wohnklötze entstehen? Reichen die Parkplätze? Und ist beim Abriss des alten Gebäudes mit einer Asbestbelastung zu rechnen?

Die Gemeinde Ilsede erstellt gerade mit dem Investor Mauerwerk einen neuen Bebauungsplan für das Gelände der früheren Klein Ilseder Grundschule. Bislang handelte es sich um ein Mischgebiet, nun soll es ein reines Wohngebiet werden. Nach derzeitigem Planungsstand sollen dort 22 Wohneinheiten realisierbar sein, teilt Otto-Heinz Fründt (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Ilsede, mit.

Gebäude sollen zwei Geschosse bekommen

Die Gebäude sollen zweigeschossig gebaut werden, mit der Möglichkeit, ein drittes Geschoss aufzusatteln, was von den Anliegern kritisiert wird. „Die Anlieger finden, dass so große Wohnblöcke nicht zu den umliegenden Ein- beziehungsweise Zweifamilienhäusern passen“, sagt Stephanie Weiser, die sich mit einem Schreiben an die PAZ-Redaktion gewandt hat. Auch die Parkplatz-Situation treibt die Anwohner um. Die Stellplätze in den engen Straßen Schmiedeweg und Im Weingarten im Friedhofsbereich seien begrenzt und für so viele Wohneinheiten nicht ausreichend.

30 Parkplätze auf Gelände geplant

Bürgermeister Fründt erklärt, dass bei den geplanten Gebäuden eine Traufhöhe von 7,50 Metern sowie eine Gesamthöhe von zehn Metern gelte. „Das bedeutet, der Investor kann ein Staffelgeschoss bauen, das aber eingerückt werden muss“, erläutert der Verwaltungschef. Zusätzlich zu diesen Vorgaben wird in der Planung ebenfalls vorgeschrieben: 30 Auto-Stellplätze müssen auf dem Grundstück entstehen.

„Der bisherige Bebauungsplan ermöglicht bereits eine zweigeschossige Bebauung – ohne Höhenbegrenzung und ohne Stellplätze“, betont der Bürgermeister. „Daher ist es gut, wenn wir den neuen B-Plan umsetzen, um Vorgaben zu schaffen. Er ist eine Verbesserung gegenüber dem jetzigen Stand.“

Ist das Grundschul-Gebäude mit Asbest belastet?

Und nicht zuletzt bereitet der Abriss der Schulgebäude den Anwohner Sorge. Neben Lärm geht es auch um die Befürchtung, die Gebäude könnten mit Asbest belastet sein. „Aus diesem Grund wünschen sich die Anlieger beim Abriss kein offenes Verfahren“, so Weiser. Derzeit gebe es allerdings keinerlei Hinweise, dass das Hauptgebäude von 1957 sowie die Erweiterungsbauten aus den 1980er- und 90er-Jahren mit Asbest belastet seien, kontert Fründt.

Weisers Aussage zufolge wurden mittlerweile 80 Unterschriften gegen die geplante Änderung des Bebauungsplanes gesammelt, um die Anzahl der Wohneinheiten zu verringern. Die Unterschriften sollen am Donnerstag, 7. Oktober, an Bürgermeister Fründt übergeben werden. Vor allem aber wünschen sich die Anlieger, die bei der jüngsten Klein Ilseder Ortsratssitzung die Politik um Unterstützung baten, einen Dialog mit dem Investor Mauerwerk.

Von Mirja Polreich