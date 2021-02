Kita-Ärger in Gadenstedt: Fünfjährige bekommt keinen Notbetreuungsplatz

Gadenstedt

Sascha Henke aus Gadenstedt und seine Frau arbeiten derzeit in Vollzeit im Homeoffice – wie viele andere Menschen während der Corona-Pandemie. Da bleibt tagsüber wenig Zeit für die gemeinsame Tochter Maxi. Henkes würden sich eine Notbetreuung für die Fünfjährige in der evangelischen Kindertagesstätte in Gadenstedt wünschen, hätten sich eine entsprechende Bescheinigung vom Arbeitgeber beziehungsweise eine Bestätigung der Selbstständigkeit ausstellen lassen. Doch seitens der Kita wurde die Notbetreuung abgelehnt. Nun gibt es zwei verschiedene Positionen: Während Henkes sich ungerecht behandelt fühlen, weist der Kita-Träger diesen Vorwurf zurück.

Den Antrag auf Notbetreuung habe Sascha Henke bereits Anfang Januar gestellt, schildert er. Zwei Tage darauf habe er per E-Mail die Ablehnung seitens der Kita erhalten – ohne ausreichende Begründung, wie er findet. „Dabei haben wir dem Kindergarten und dem Kirchenkreis eindeutig nachgewiesen, dass es uns aufgrund der beruflichen Verpflichtungen nicht möglich ist, unsere Tochter Maxi eigenständig zu betreuen. Die Betreuung kann aufgrund der notwendigen Kontaktbeschränkungen auch nicht durch Großeltern oder Freunde übernommen werden“, sagt Henke.

Kein gesetzlicher Anspruch auf eine Notbetreuung

Auch weitere Nachfragen seien aus seiner Sicht nicht zufriedenstellend beantwortet worden. „Uns ist bekannt, dass wir keinen gesetzlichen Anspruch auf die Ausführung der Notbetreuung haben“, so Henke weiter. Dennoch hat er den Fall in juristische Hände gegeben eine Rechtsanwältin hinzugezogen. Homeoffice stelle kein Ausschlusskriterium für eine Kita-Notbetreuung dar, heißt es in der Verfügung des Landes Niedersachsen. Nur der Arbeitgeber könne bescheinigen, ob ein Arbeitnehmer sich auch im Homeoffice um die Kinderbetreuung kümmern kann. Henke ist der Ansicht, dass der Kita-Träger die Vorgaben es Landes ignoriere beziehungsweise nicht zugunsten der Eltern auslege.

Auch im Elternkreis ist der Fall bekannt: „Familie Henke hat in Sachen Notbetreuung eine Absage bekommen, obwohl offenbar noch Plätze frei sind“, sagt ein Elternteil, das anonym bleiben möchte, auf Nachfrage. Anträge auf Notbetreuung würden bei der Kita entgegengenommen, es werde aber darauf hingewirkt, nach Möglichkeit die Kinder privat betreuen zu lassen, so der Eindruck.

Ablehnung sei mehrfach ausführlich begründet worden

Weitere Beschwerden bezüglich der Notbetreuungsplätze gebe es nicht, sagt Pastor Dominik Rohrlack, Vorsitzender des Evangelischen Kindertagesstättenverbands Peiner Land. „Außer von Herrn Henke liegt uns als Träger keine Beschwerde anderer Eltern vor.“ Dass es keine ausreichende Begründung für die Ablehnung gegeben haben soll, will Rohrlack so nicht stehen lassen: „Sowohl gegenüber Herrn Henke als auch der von ihm beauftragten Rechtsanwältin wurde die Ablehnung des Notbetreuungsantrags mehrfach und ausführlich begründet.“

Nähere Ausführungen dazu seien aus datenschutzrechtlichen Gründen und wegen der laufenden rechtlichen Auseinandersetzung nicht möglich. „Den Vorwurf der Nichtbeachtung von Vorgaben der Landesregierung zur Umsetzung der Notbetreuung in unserem Kita-Verband weisen wir aufs Schärfste zurück“, betont Rohrlack.

