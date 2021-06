Keine Anzeige aufgenommen: Peiner Polizei weist Vorwürfe zurück

Ölsburg

Mit großem Schreck hat ein 27-Jähriger festgestellt, dass jemand seinen in Ölsburg abstellten BMW zerkratzt hat. Dies wollte der Hildesheimer bei der Polizei in Ilsede zur Anzeige bringen. Doch die Beamten, die sich den Schaden ansahen, hätten keine Anzeigen aufnehmen wollen – so schilderte es der 27-Jährige in sozialen Netzwerken. Erfolg habe der Autobesitzer erst später bei der Polizei in Hildesheim gehabt. Aus Sicht der Polizei hat sich der Fall jedoch ganz anders abgespielt.

Einig sind sich beide Seiten beim Ausgangspunkt der Geschichte: Die Polizisten seien am Mittwoch vergangener Woche gegen 18.15 Uhr in Ölsburg vor Ort gewesen, um das zerkratzte Auto zu begutachten. Allerdings war das beschädigte Fahrzeug laut der Beamten so verunreinigt, dass „eine professionelle fotografische Dokumentation der möglichen Beschädigungen sowie eine Sicherung von möglichen Spuren nicht erfolgen konnte.“

Autobesitzer kam später nicht mehr zur Ilseder Dienststelle zurück

Der Mann sei daher von den Polizisten gebeten worden, sein Fahrzeug zunächst in eine Waschanlage zu fahren. Unmittelbar danach hätte die Strafanzeige in Verbindung mit den dokumentierten Schäden aufgenommen werden können. Allerdings sei der Hildesheimer später nicht mehr bei der Dienststelle in Ilsede erschienen.

Stattdessen sei er mit seinem frisch gewaschenen Auto bei der Polizei in Hildesheim gewesen und habe behauptet, die Polizei im Landkreis Peine habe seinen Wunsch, Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten, nicht ernst genommen. Dabei habe er auf die nun deutlich erkennbaren Schäden verwiesen. Zu diesem Zeitpunkt hätten die Beamten in Ilsede jedoch bereits einen „sonstigen Bericht“ über den Anzeigewunsch des Mannes sowie die Absprachen mit ihm im System erfasst.

Polizei stellt Strafanzeige gegen den 27-Jährigen

In den drauffolgenden Tagen habe der 27-Jährige in den sozialen Netzwerken falsche Behauptungen bezüglich des Vorfalls verbreitet, heißt es seitens der Polizei. „Die Behauptungen des Mannes haben wir in der gebotenen Neutralität geprüft. In diesem Fall entbehren sie jedoch jeglicher sachlicher Grundlage. Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, stellvertretend für die eingesetzten Beamten, eine Strafanzeige wegen des Verdachtes der Verleumdung sowie übler Nachrede fertigen zu lassen“, sagt Christian Priebe, Leiter des Polizeikommissariats Peine.

Von Dennis Nobbe