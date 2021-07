Jugendliche randalieren in Oberg: Autospiegel abgetreten, Skulptur zerstört

Oberg

Eine Gruppe Jugendlicher soll in der Nacht von Freitag auf Samstag randalierend durch Oberg gezogen sein. Mehrere Anrufer meldeten das jedenfalls der Polizei. Als die Beamten gegen 2.30 Uhr mit einem Streifenwagen der Sache nachgingen, stellten sie fest, dass in den Straßen Siebensternweg und Nordfeld an mindestens fünf Autos die Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen worden waren.

Skulptur vor Hauseingang zerstört

Außerdem soll eine Skulptur vor einem Hauseingang zerstört worden sein. Hierdurch ist den Geschädigten ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Fahndung verlief erfolglos

Die Tätergruppe konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizei nicht mehr gefunden werden. Die Polizei bittet nun um Hinweise und fragt, wer Angaben zu dieser Personengruppe machen kann. Kontakt: Polizei Ilsede, Telefon 0 51 72/37 07 50

Von Michael Lieb