Jugendliche randalieren in Groß Ilsede: Polizei rückt aus

Groß Ilsede

Gleich mehrere Beschwerden von Bürgern aus Groß Ilsede hat die Polizei im Laufe der vergangenen Wochen bekommen: Im Bereich rund um den örtlichen Rewe-Supermarkt an der Eichstraße sollen Gruppen von Jugendlichen laut herumgegrölt, Müll liegengelassen und Passanten angepöbelt haben.

Am Dienstagabend soll die Lage dann auch unter den Jugendlichen selbst eskaliert sein: So schilderte es ein Zeuge, der die Polizei informierte. „Alles deutet darauf hin, dass die Jugendlichen untereinander in Streit geraten sind“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. Rund 30 Beteiligte habe es gegeben, doch der Grund für die Auseinandersetzung ist bislang nicht bekannt. Die alarmierten Polizisten konnten lediglich die Personalien der Verursacher aufnehmen. „Gegenüber den eingesetzten Beamten zeigten sich die Jugendlichen zum Teil respektlos“, so Pintak.

Zweiter Einsatz am Mittwochabend

Am Mittwochabend führte die Polizei dann eine weitere Kontrolle in Groß Ilsede durch, diesmal im Bereich der Gebläsehalle an der Ilseder Hütte. Auch hier trafen die Beamten mehrere Jugendliche und Erwachsene an und nahm deren Personalien auf. Pintak kündigt an, dass die Polizei die Lage vor Ort in Zukunft verschärft im Auge behalten werde.

