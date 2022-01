Ilsede

Weitestgehend zufrieden waren die Ratsmitglieder mit dem Haushaltsentwurf 2022, da er im Ergebnis der rund 500 Seiten, eine „schwarze Null“ ausweist. Der Schwerpunkt der geplanten Investitionen zielt in Richtung der Verbesserung bei der Kinderbetreuung. Dort gibt es einen großen Handlungsbedarf. „Das ist ein altes, uns bekanntes Problem. Aktuell sind drei neue Kitas in Ilsede und Ortschaften in der Planung, die bis Ende 2023 fertiggestellt sein sollen“, erklärte Bürgemeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge (unabhängig).

Das Thema Schulzentrum wurde vertagt

Mit der Zukunft des Schulzentrums in Groß Ilsede ein weiterer wichtiger und für viele Bürger interessanter Punkt auf der Tagesordnung. Die CDU hat die Verwaltung per Antrag aufgefordert, mit dem Landkreis Peine als Schulträger Verhandlungen zur Realisierung eines Neubaus von Realschule und Gymnasium an einem neuen Standort aufzunehmen.

Blick aus der Vogelperspektive aufs Ilseder Schulzentrum. Quelle: Archiv

Auch für die Zukunft von Grund- und Hauptschule soll eine langfristige Lösung – Neubau oder Sanierung – gefunden werden. Dieser Tagesordnungspunkt wurde allerdings von Politik und Verwaltung einvernehmlich vertagt und an den Schulausschuss zurückverwiesen. Dieser soll sich von den Leitenden der Schulen über die aktuelle Situation informieren lassen.

Der Rat der Gemeinde Ilsede hat in der Aula des Schulzentrums getagt. Quelle: Eckhard Bruns

Nach intensiver Diskussion über den Antrag der Freien Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) zur Aussetzung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs), bis der Rat in der Sache entschieden hat, beschloss der Rat, sich nicht mit dem Antrag zu befassen. Nach Einschätzung der Verwaltung, die sich beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund informiert hat, kann die Wirksamkeit einer Satzung nicht durch einen einfachen Ratsbeschluss ausgesetzt werden.

Es bleibt bei zwei stellvertretenden Bürgermeistern

Keine Zustimmung fand der FW-PB-Antrag zur Einführung eines dritten stellvertretenden Bürgermeisters. Den neuen hauptamtlichen Bürgermeister Nils Neuhäuser (39 Jahre) vertreten zurzeit im Ehrenamt Miriam Riedel-Kielhorn (38) und Andreas Leinz (57). Beide sind berufstätig: Riedel-Kielhorn im IT-Bereich des Finanzministeriums und Leinz als Bankdirektor in Hannover. Die Sorge von FW-PB, sie könnten zeitlich der Aufgabe nicht gewachsen sein, kommentieren Riedel-Kielhorn und Leinz gelassen: „Die Termine sind in der Regel abends oder am Wochenende. Wir stimmen und wechseln uns dabei ab und sind flexibel.“ Beide wollen ein Zeichen setzen, dass dieses Ehrenamt auch von Berufstätigen ausgefüllt werden kann. Neuhäuser ergänzt: „Als neuer Bürgermeister werde ich natürlich möglichst viele Termine selber wahrnehmen. Gemeinden von der Größe Ilsedes kommen gut mit zwei stellvertretenden Bürgermeistern aus.“ Alle drei verweisen darauf, dass es zudem ergänzend die Ortsbürgermeisterinnen und oder Ortsbürgermeister gibt. Das sieht der Gemeinderat auch so.

Die Aufwandsentschädigungen werden erhöht

Die Satzung der Gemeinde Ilsede zu Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten und Verdienstausfall wurde rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres geändert. Künftig sollen die stellvertretenden Bürgermeister monatlich 275 Euro, Beigeordnete und Mitglieder des Verwaltungsausschusses jeweils 200 Euro, Ratsmitglieder 130 Euro, Fraktions- und Gruppenvorsitzende 220 Euro plus 6 Euro je Fraktions-/Gruppenmitglied und Vorsitzende des Rates oder eines Ratsausschusses 150 Euro erhalten. Werden mehrere Funktionen wahrgenommen, wird nur der höhere Betrag gezahlt. Neu festgelegt wurden auch die Aufwandsentschädigung für Ehrenbeamte und sonstige Funktionsträger der Freiwilligen Feuerwehr. „Beifall klatschen allein reicht nicht aus, um das Ehrenamt zu fördern“, waren sich die Ratsmitglieder einig.

Als Gleichstellungsbeauftragte wurde Anja Opitz bestätigt. Sie erhält einen Arbeitsvertrag mit 19,5 Wochenstunden.

Von Eckhard Bruns