Ilseder stimmen heute über die Zukunft ihrer Schulen ab

Ilsede

Die Wahllokale sind noch geöffnet. Bis 18 Uhr können an diesem Sonntag die Bürger der Gemeinde Ilsede abstimmen: Soll es einen großen Grundschulneubau in Gadenstedt geben oder wird der dafür bereits gefasst Ratsbeschluss aufgehoben? Dann könnte über die Zukunft der drei vorhandenen Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde erneut debattiert werden

Der Rat der Gemeinde Ilsede hatte im Oktober 2020 beschlossen, eine neue zentrale Grundschule in Gadenstedt zu bauen, die auch von den Schülern aus Adenstedt und Groß Lafferde besucht werden soll. Die alten Grundschulen sollten aufgegeben werden, zu groß sei der Investitionsbedarf, hieß es unter anderem.

Dem stellten sich jedoch Einwohner der betroffenen Ortschaften entgegen. Sie strebten einen Bürgerentscheid an und trugen die dafür notwendigen Unterschriften zusammen.

Heute fällt nun die Entscheidung: Wird der Beschluss für die Zentralschule in Gadenstedt aufgehoben? Dies wäre der Fall, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen auf „Ja“ lautet und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten beträgt. In Ilsede sind das etwa 3600 Stimmen.

Den Erhalt der alten Schulen bedeutet dies aber nicht automatisch. Stattdessen wird sich der Rat erneut mit der Thematik befassen und die Diskussion von vorn beginnen. Sollte es zu einer Stimmengleichheit kommen, ist das Begehren abgelehnt.

Sobald erste Ergebnisse vorliegen, finden Sie diese hier.

Von Mirja Polreich