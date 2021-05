Ilseder Schuldiskussion: Neubau-Befürworter machen Standpunkt klar

Ilsede

Der Bürgerentscheid zur Schulentwicklung in Ilsede rückt näher: Am 20. Juni können die wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde darüber abstimmen, ob der im vergangenen Oktober gefasste Ratsbeschluss bestehen bleibt oder nicht. Dieser sieht vor, in Gadenstedt einen dreizügigen Grundschulneubau zu errichten, der die bisherigen Standorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde ersetzt. In einer Videokonferenz am Donnerstag stellten Gemeinderatsmitglieder, die den Neubau befürworten, klar: Für sie ist eine dreizügige Grundschule der einzig richtige Weg.

Ins Leben gerufen wurden das Bürgerbegehren und der daran anschließende Bürgerentscheid von Ilsedern, die die drei Grundschulen in den Ortschaften erhalten wollen. Doch das Fortbestehen der bisherigen Standorte würde die Gemeinde vor diverse Probleme stellen, sind sich die Neubau-Befürworter einig. „Es ist nicht so, dass es keine Argumente für die kleinen Schulen gäbe, die Vorteile eines Neubaus überwiegen aber“, meint Marcus Seelis, ehemals CDU-Fraktionsmitglied und jetzt parteilos. So seien die drei kleinen Grundschulen nicht zukunftsfähig: Allein baurechtlich würden die alten Schulgebäude derzeit nur geduldet, doch sei es nur eine Frage der Zeit, bis es Schwierigkeiten bezüglich der aktuellen Schulstandards gebe, so Seelis weiter.

„Wir können den Unterricht so nicht weiter bestreiten“

Ilse Schulz (FBI) dazu: „Die Schule ist im fortwährenden Wandel – und wir sind kommunalpolitisch verpflichtet, die besten Rahmenbedingungen in der Gemeinde zu stellen.“ Der Ratsbeschluss aus dem vergangenen Herbst sei für sie richtig und zukunftsweisend. Sie merkt zudem an, dass Lehrpersonal an den bisherigen Schulen nicht in gleichem Umfang eingesetzt werden könne wie in einem Neubau. „Und Inklusion ist an den drei kleinen Standorten auch nicht machbar“, sagt Schulz. „Wir können so den Unterricht nicht weiter bestreiten“, betont Jörg Gilgen (SPD). „Die beste Qualität für Kinder erreichen wir mit einem Neubau“, fügt Miriam Riedel-Kielhorn (SPD) hinzu.

In Adenstedt etwa gebe es nicht einmal die Möglichkeit, die Schule für den Ganztagsbetrieb zu erweitern, erklärt Stefanie Weigand (Grüne). Dabei sei ab 2025 eine mögliche Ganztagsbetreuung gesetzlich vorgeschrieben. Ein Neubau biete aus Weigands Sicht nicht nur ein besseres Lernumfeld, auch energetisch würde das Gebäude auf dem neusten Stand sein. Außerdem sind sich alle Befürworter einig: Die Kosten für eine neue Schule seien laut gründlicher Kalkulation deutlich geringer als die umfangreiche Sanierung der alten, zum Teil denkmalgeschützten Gebäude.

„Wenn der Ratsbeschluss gekippt wird, hat niemand gewonnen“

Gilgen erläutert, dass ein Bürgerentscheid nicht den Fortbestand der bisherigen Schulstandorte garantieren würde. Zudem würden seiner Einschätzung nach die Kosten für eine Sanierung der alten Schulen gar nicht genehmigt werden. Heiko Sachtleben (Grüne): „So demokratisch er auch ist, der Bürgerentscheid bedeutet Stillstand.“ Kommen bei der Wahl genug Ja-Stimmen zusammen, so ginge die Schuldiskussion lediglich von vorne los. „Der Ratsbeschluss wird gekippt, wir verlieren Zeit und Zukunftsfähigkeit für die Kinder“, so Sachtleben. „Und dann stehen wir in drei bis vier Jahren wieder vor dem gleichen Problem“, ergänzt Weigand. „Wenn der Ratsbeschluss gekippt wird, hat niemand gewonnen.“

Mit Unterstützung weiterer Neubau-Befürworter wollen die Kommunalpolitiker nach Pfingsten 10 000 Flyer in der Gemeinde verteilen, mit denen sie ihre Sicht der Dinge noch einmal verdeutlichen möchten. Außerdem haben sie eine Dokumentation zur Schuldiskussion online unter http://grundschule-ilsede-buergerentscheid.de/ zusammengestellt. Das Thema ginge nicht nur die Ortschaften Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde etwas an, betont Gilgen: „Es hat Auswirkungen auf die gesamte Gemeinde.“

Von Dennis Nobbe