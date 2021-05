Ilseder Schuldebatte: „Kurze Wege für kurze Beine ist zu kurz gedacht“

Ilsede

Zum PAZ-Kommentar „Schule ist mehr als ein Ort des Lernens“ vom 21. Mai schreibt Andreas Möser aus Klein Ilsede:

Der PAZ-Kommentar zur Diskussion um eine moderne Grundschule in Gadenstedt behauptet, die Schule sei mehr als ein Ort des Lernens. Das klingt auf den ersten Blick genauso eingängig wie die Formel „Kurze Beine für kurze Wege“, die immer dann angeführt wird, wenn die gute alte Dorfschule weichen soll. Wer aber mal genauer hinschaut und zum Beispiel mit jenen spricht, die Erfahrungen mit den Möglichkeiten in etwas größeren Schulen haben, bekommt ein paar interessante Argumente zu hören. Das Angebot für das Lernen und den Schulalltag darüber hinaus ist vielfältiger. Es ist einfach besser zum Wohl der Kinder.

Kleine Schulen stoßen schneller an Grenzen

Man mag an den kleinen Schulen so viel sanieren, wie man will. Sie stoßen schneller an Grenzen. Wir reden bei der Schule in Gadenstedt übrigens über eine Schule mitten in der Gemeinde! Nicht irgendwo weit weg. Der kurze Schulweg im eigenen Dorf, auf dem Kinder zu Fuß gemeinsam zur Schule gehen, ist doch nicht allen Ernstes ein Argument dafür, alle anderen Argumente zum Wohl der Kinder und ihrer Bildung außen vor zu lassen.

Denn Schule ist eben ein Ort des Lernens für das, was in unserer Gesellschaft oft zu kurz kommt: gute Bildung für alle. Kurze Wege für kurze Beine ist zu kurz gedacht!

Von Redaktion