Die baurechtliche Grundlage für die neue Grundschule in Gadenstedt ist geschaffen, außerdem sollen die Ilseder Grundschulen eine bessere Digital-Ausstattung bekommen. Uneinigkeit herrschte wegen eines CDU-Antrags: Die Fraktion wünscht sich, das Schulzentrum in Groß Ilsede abreißen und an anderer Stelle neu bauen lassen.