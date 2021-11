Ilseder Jobbörse: Die Gewinner stehen fest

Ilsede

Die Gewinner der Ilseder Jobbörse stehen fest: Den ersten Preis, ein iPad gesponsert von der PAZ, hat Mattis Busse gewonnen. Ein 30-Euro-Amazon-Gutschein von der Hoffmann-Glas Gruppe ging an die zweitplatzierte Vivien Siegel und den dritten Preis, eine Reisetasche gespendet von Fielmann, bekam Lewin Brandes. Weitere Preise gab es von der GWE-Gruppe, Dima und der Arbeitsagentur Hildesheim.

Bei der Ilseder Jobbörse informierten sich rund 500 Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten und Berufe. Die fünfte Jobbörse fand in diesem Jahr wegen Corona als Hybridveranstaltung statt. 35 Unternehmen und Betriebe hatten einen Stand in der Ilseder Gebläsehalle aufgebaut, zusätzlich war die Messe virtuell abrufbar. Für viele Schüler war es eine neue Erfahrung direkt mit den Ausstellern in Kontakt zu treten. Sie holten sich Tipps für die Bewerbung ab und sicherten sich Praktikumsplätze.

Von der Redaktion