Ilseder Firma bildet Corona-Tester für Peiner Vereine aus

Kreis Peine

Einen Doppelpass spielen, einen Gegenspieler austricksen, berauscht vom Treffer in den Torwinkel sein und sich endlich mal wieder mit Mannschaftskollegen so richtig verausgaben – Marc Hölemann ist Fußball-Obmann beim SV Arminia Vechelde und weiß genau, wie sehr die Arminia-Kicker nach dem Corona-Abpfiff das Trainingscomeback herbeisehnen. „Sie scharen mit den Füßen, wir würden sofort starten, wenn wir dürften“, betont er. Bleibt die Inzidenz im Landkreis Peine stabil zwischen 50 und 100 könnte es tatsächlich Freitag so weit sein. Dann ist auch in Peine für Erwachsene und Jugendliche bis 18 Jahren Kontaktsport im Freien für größere Gruppen bis zu 30 Personen möglich – allerdings nur nach Vorlage eines negativen Corona-Test-Nachweises. Und deshalb hat die Ilseder Firma Intakt Gesundheitsmanagement ein Angebot entwickelt, das Peiner Vereinen aber auch dem eigenen Betrieb helfen soll.

Tester in den Vereinen sollen Entlastung für Testzentren bringen

Das Unternehmen, das bereits einige Schnelltestzentren im Landkreis betreibt, will Vereinsmitglieder zu Corona-Testern ausbilden lassen. „Unsere Schnelltestzentren platzen so langsam aus allen Nähten, der Andrang war zuletzt riesig. Mit dem Angebot wollen wir einen Wissenstransfer in die Vereine absolvieren und unsere Schnelltestzentren entlasten, um Kapazitäten für andere Bereiche wie Gastronomie und Handel freizuhalten“, sagt Intakt-Geschäftsführer Hendrik Hoppenworth.

Arminia-Fußball-Obmann Marc Hölemann ist sich sicher, dass das Interesse der Vereine groß sein wird. Denn eigene Corona-Tester im Klub – das verspricht Flexibilität. „Viele Mitglieder kommen direkt von der Arbeit zum Training und haben wenig Zeit für einen Besuch im Testzentrum“, erläutert Hölemann. Anderen sei der Aufwand bisher zu groß. Direkt vor dem Training ist das mit dem Wattestäbchen in der Nase einfacher.

Vereinsvorstände können Teilnehmer anmelden

Schon an diesem Samstag könnte die erste Schulung für Vereinsvertreter in der Klein Ilseder Mehrzweckhalle steigen. Interessierte Vereine müssen sich zuvor durch den Vereinsvorstand per E-Mail an kontakt@intakt-beratung.de anmelden. Mindestens zwei Vereinsvertreter sollten dabei benannt werden. „Rentner, Studenten – dafür eignen sich sicherlich Personen, die zeitlich flexibel sind“, merkt Hoppenworth an.

Die ärztlich zertifizierte Schulung werde vom Groß Bültener Allgemeinmediziner Dr. Friedrich Scheibe absolviert, dauere mit Theorie und Praxis rund 90 Minuten und koste einmalig 25 Euro. Jeder Tester erhält einen Ordner mit den wichtigsten Hinweisen. Das Besondere: Die geschulten Vereinsvertreter werden anschließend bei der Firma Intakt Gesundheitsmanagement auf 450 Euro-Basis angestellt, sie führen die Testungen danach nämlich für die Ilseder Firma in den jeweiligen Vereinen durch.

Klar, damit verdient die Firma Intakt Geld. „Ich bin trotzdem froh, wenn die Corona-Krise vorbei ist“, betont Geschäftsführer Hendrik Hoppenworth. Als Fußball-Trainer bei der SG Solschen weiß er selbst nur zu gut, wie groß die Sehnsucht nach Sport ist. „Meine Motivation ist es vor allem, eine Perspektive zu schaffen. Ich möchte wieder Sport machen, in die Gastronomie und zum Abi-Ball meiner Tochter gehen können“, betont er.

Material zum Testen wird zur Verfügung gestellt

Die Ilseder Firma stellt den Vereinstestern eine gewünschte Anzahl von Antigen-Schnelltests pro Woche sowie die Hygieneausrüstung wie Schutzanzüge, FFP2-Masken, Schutzbrillen und Handschuhe zur Verfügung. Damit die Firma sicher ist, dass die Vereine das Material auch tatsächlich zum Testen im Verein nutzen, sei bei der ersten Materialausgabe eine Kaution in Höhe von sechs Euro pro Test fällig – die Kaution gebe es bei ordnungsgemäßer Durchführung und Dokumentation selbstverständlich zurück, betont Hoppenworth.

Arminen sehen Vorteile in den Vereinstestern

Handschuhe überstreifen, Schutzanzug tragen: Nico Grigoleit bereitet sich am Kabinentrakt des SV Arminia Vechelde auf seinen Einsatz als Vereinstester vor. Quelle: Ralf Büchler

Statt ins Fußball-Trikot schlüpfte Vecheldes 1. Herren-Fußballer Nico Grigoleit Montagabend in den blauen Schutzanzug und nahm mit Visier, Handschuhen, Maske und Wattestäbchen Abstriche bei den Arminia-Jugendtrainern Tom Keunecke und Niclas Marheinecke. Das Positive: Die beiden waren negativ und konnten anschließend ein Jugend-Training für 12- und 13-Jährige unter Corona-Regeln leiten. Maschinenbau-Student Nico Grigoleit hat sich bereits zum Corona-Tester ausbilden lassen und könnte damit zur Arminia-Allzweckwaffe in nächster Zeit werden. „Die Ausbildung war kein Problem. Ich finde es wichtig, dass es lokale Test-Angebote gibt. Doch in den vergangenen Tagen war auch das Testzentrum in Vechelde randvoll. Für Vereine ist es daher genial und für alle viel einfacher, wenn sie einen Test anbieten können“, sagt der 24-Jährige.

Auch die Arminia-Jugendtrainer sehen einen Fortschritt in den Vereinstestern: Nicolas Marheinecke hat bisher mehrfach Selbsttests gekauft und absolviert. Die günstigsten gab es für vier Euro, andere für acht. „Das wird irgendwann teuer.“

Von Christian Meyer