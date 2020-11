Ilsede

Der Rat der Gemeinde Ilsede hat beschlossen, die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) nicht – wie von vielen Bürgern gefordert – abzuschaffen. Allerdings gibt es Erleichterungen für betroffene Anlieger. Der prozentuale Anteil an den Kosten für den Straßenausbau wurde gesenkt, Fördergelder können auch auf die Anlieger umgelegt werden und die Möglichkeit zur Verrentung – also eine Ratenzahlung – wurde geändert. Die Freien Bürger Ilsede ( FBI) begrüßen diese Entscheidung. „Das war überfällig“, sagt FBI-Ratsfrau Ilse Schulz.

Die Freien Bürger halten die Neufassung für einen Kompromiss, der die gestiegenen Kosten berücksichtige und dabei die betroffenen Hausbesitzer nicht überfordere. Er werde aber den Haushalt der Gemeinde und damit alle Ilseder Bürger lange belasten und dürfe deshalb nicht weiter ausgehöhlt werden.

Abschaffung der Strabs ist „unsolidarisch und unsozial“

Die Freien Bürger lehnen die Forderung der Abschaffung der Strabs ab, die sich insbesondere im Zusammenhang des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Gadenstedt manifestiert und zu heftigen Kontroversen geführt habe. „Es ist unsolidarisch und unsozial, wenn eine Gruppe ihren Beitrag zu einer Gemeinschaftsleistung auf Kosten anderer verweigert“, argumentiert Schulz, die befürchtet, dass man sich in Ilsede einer „Vollkasko-Mentalität“ nähern könnte.

Die Forderung nach Abschaffung von Beiträgen und Gebühren sei populär und passe gut in die Strategie der Populisten im offensichtlich beginnenden Wahlkampf. „Sie ist aber ein Schlag ins Gesicht derjenigen sowohl in älteren Ortsteilen als auch in Neubaugebieten, die ihre Beiträge gezahlt und Verantwortung für die Gemeinschaft gezeigt haben“, sagt die Ratsfrau. Das Geld für die Infrastruktur müsse irgendwoher kommen. Rufe nach einer Kostenübernahme durch das Land, den Bund oder Europa würden laut, doch auch dies sei letztlich Steuergeld.

Anstrengungen der Fusion nicht durch Kirchturmdenken gefährden

„Es wäre fatal, wenn wir fünf Jahre nach der mit gemeinsamer Anstrengung erarbeiteten Fusion von Ilsede und Lahstedt wieder den Blick auf die Kirchtürme der Ortschaften in den Mittelpunkt stellen und Spaltungstendenzen einiger Unbelehrbarer nachgeben würden. Die Gemeinde Ilsede hat in einer dauerhaft angespannten Finanzlage einen stetigen Abwägungsprozess zu bewältigen“, mahnt Schulz.

Von Kerstin Wosnitza