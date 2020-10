Ilsede

Die Gemeinde Ilsede beteiligt sich mit einer einmaligen Investitionszuweisung in Höhe von 767 453 Euro am Rückkauf des Klinikums durch den Landkreis und die Stadt Peine. Das hat der Rat, der wegen der Corona-Pandemie in der Mensa des Schulzentrums getagt hat, am Donnerstagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Die anderen fünf Kreisgemeinden haben diese Bereitschaft ebenfalls schon signalisiert – jede unter der Voraussetzung, dass sich die jeweils anderen ebenfalls beteiligen. Das ist mit dem Ilseder Beschluss der Fall.

In den Stellungnahmen der Ratsmitglieder wurde mehrfach deutlich gemacht, wie sehr gerade die Bürger der Gemeinde Ilsede von dem für sie am nächsten gelegenen Krankenhaus profitieren. „Es ist wichtig, die wohnortnahe medizinische Versorgung zu sichern“, sagt beispielsweise Rainer Röcken ( CDU). Der Grüne Heiko Sachtleben sprach von einem großen Kraftakt, für den es gelte, alle Kräfte zu bündeln. Von der SPD kam der Hinweis, dass es sich beim Klinikum um einen der größten Arbeitgeber handele. Der Linke Örsen Savas betonte, dass nicht der Profit, sondern die Versorgung der Patienten und gute Bedingungen für die Pflegekräfte im Vordergrund stehen sollten.

Wegen der Corona-Regelungen hat der Ilseder Gemeinderat in der Mensa des Schulzentrums getagt.

Kritische Worte kamen von Ilse Schulz ( FBI) – allerdings nicht an der Existenz des Klinikums, die auch sie nicht infrage stellt. Sie halte die Voraussetzungen für eine Beteiligung der Gemeinde nicht für gegeben und monierte, dass das Land Niedersachsen bislang keine Bereitschaft für einen Zuschuss signalisiert habe.

Neufassung der Strabs beschlossen

Ein jahrelanger Diskussionsprozess in der Gemeinde Ilsede hat zumindest vorläufig einen Abschluss gefunden: Der Rat hat der von der Verwaltung vorgeschlagenen Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung zugestimmt. So richtig glücklich ist damit zwar niemand, aber es bestand ein breiter Konsens darin, dass es die derzeit bestmögliche Lösung ist. Für betroffene Bürger gibt es deutliche Erleichterungen. Kritik kam am Vorgehen der Strabs-Gegner, insbesondere der BI „Wir für Ilsede“: Offenbar wurden die Ratsmitglieder im Vorfeld mit Aufforderungen, gegen die Strabs zu stimmen, regelrecht überschüttet.

In der Neufassung der Strabs wird der Anliegeranteil deutlich reduziert und die Möglichkeit der so genannten Verrentung – also der Möglichkeit, seinen Anteil über mehrjährige Raten zu zahlen – verbessert. Außerdem sollen künftig Fördergelder und Zuschüsse zum Beispiel vom Land Niedersachsen auf den Anliegeranteil umgerechnet werden.

Auf Demo wurde wegen der Corona-Situation verzichtet

Die Einwohnerfragestunde nutzten Bürger für kritische Nachfragen und die erneute Aufforderung, von der ungeliebten Strabs ganz Abstand zu nehmen. Auf eine zunächst geplante Demonstration im Vorfeld der Ratssitzung wurde aufgrund der Corona-Situation verzichtet. Das bedeute aber nicht, dass sich an der Position etwas geändert habe, hieß es. Die Kommunalpolitiker machten in ihren Statements noch einmal die jeweiligen Positionen deutlich. Überraschungen gab es dabei nicht.

HWG zur Strabs Zur Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) nimmt der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümerverein (HWG) Ilsede und Region Peine Stellung. „Für eine Abschaffung der Strabs gibt es derzeit im Gemeinderat keine Mehrheit. Die Neufassung ist als Zwischenergebnis zu sehen. Dass es überhaupt zu einer Veränderung gekommen ist, ist im Wesentlichen auf die Arbeit des HWG und der Bürgerinitiative ,Wir für Ilsede’ zurückzuführen“, schreibt die HWG-Vorsitzende Gisela Janßen. Der HWG begrüße dieses Zwischenergebnis, ein echter Fortschritt sei sowohl die Senkung der Beitragshöhe als auch insbesondere die Verrentungsmöglichkeit in der vorgesehenen Form. „Damit geht die Gemeinde Ilsede einen großen Schritt auf die Anlieger zu und entschärft die finanziellen Belastungen“, so Janßen.

Zuvor hatte Michael Baum (FW-PB) eine namentliche Abstimmung und die Abschaffung der Strabs beantragt. Beides wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Bürger an Planungen für neue Grundschule beteiligen

Stefanie Weigand (Grüne) hat den Antrag vorgestellt, ein Gremium zu installieren, das den Fachausschuss für Schulen und Kindergärten bei der Planung und Konzeption der neuen Grundschule, die in Gadenstedt entstehen soll, begleitet. Beteiligt werden sollen Eltern, Lehrer und andere unmittelbar Betroffene, nach Möglichkeit auch Kinder. Die Idee fuße auf dem Wunsch einer Mutter, sich einzubringen. Der Antrag wurde in den Fachausschuss verwiesen.

