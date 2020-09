Ilsede erhält vom Land 2,74 Millionen Euro Bedarfszuweisungen

Ilsede/Hannover

Das ist eine gute Nachricht für Ilsede: Die Gemeinde erhält Bedarfszuweisungen in Höhe von 2,74 Millionen Euro. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Belastungen treffen auch die öffentlichen Haushalte besonders stark. Gerade deshalb ist es wichtig, finanzschwache und überdurchschnittlich hoch verschuldete Kommunen in dieser schwierigen Zeit entsprechend zu unterstützen“, sagte der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius ( SPD) am Mittwoch in Hannover.

Die Peiner Landtagsabgeordneten begrüßen Unterstützung

„Ich bin sehr erfreut darüber und hoffe, dass der jahresbezogene Fehlbetrag der Gemeinde sich auf diese Weise deutlich reduzieren lässt und die Liquidität entsprechend gestärkt wird“, erklärte der Peiner SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Möhle. Und auch der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett begrüßte die Bedarfszuweisung: „Damit kommt das Land seiner Verantwortung nach, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken.“

Neben der Gemeinde Ilsede werden weitere 24 besonders finanzschwache und überdurchschnittlich hoch verschuldetet Kommunen in Niedersachsen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Bedarfszuweisungen erhalten. Für diese Kommunen sind im laufenden Antragsverfahren Zuweisungen in Höhe von insgesamt 60,71 Mio. Euro vorgesehen.

Bedarfszuweisungen größtenteils zeitnah bewilligt

„Ich gehe davon aus, dass in den überwiegenden Fällen die Bedarfszuweisungen zeitnah bewilligt werden können. In einigen Fällen wird jedoch noch eine detailliertere Prüfung der vorliegenden Unterlagen – insbesondere der Jahresabschlüsse – erfolgen. Gegebenenfalls werden auch noch Vereinbarungen zur Haushaltswirtschaft und zur Konsolidierung zu erarbeiten sein. Ich bin aber zuversichtlich, dass die Bedarfszuweisungen größtenteils spätestens bis zum Jahresende an die Kommunen ausgezahlt werden“, sagte Pistorius.

Bedarfszuweisungen sind gesonderte Finanzmittel innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs, die das Innenministerium auf Antrag besonders finanzschwachen Kommunen gewährt, um so ihre Finanzkraft zu stärken. Es handelt sich bei den davon profitierenden Gemeinden im Wesentlichen um Kommunen, deren eigene Steuereinnahmekraft nicht annähernd ausreicht, um die erforderlichen Mittel zur Deckung der notwendigen Ausgaben zu erwirtschaften. Bedarfszuweisungen bekommen ausschließlich Kommunen, die die eigene Konsolidierungsbereitschaft in überzeugender Weise unter Beweis gestellt haben.

Von Jan Tiemann