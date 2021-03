Groß Ilsede

Der Rat der Gemeinde Ilsede tagt am Donnerstag ab 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums in Groß Ilsede (Am Schulzentrum 35). Die Sitzung ist öffentlich, coronabedingt stehen allerdings maximal 25 Zuschauerplätze zur Verfügung. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss stets eingehalten werden, außerdem ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung die ganze Zeit über Pflicht.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl und Ernennung des Ersten Gemeinderats. Frank Meinecke soll ab dem 1. Mai die Nachfolge von Michael Take antreten. Meinecke ist derzeit noch Fachbereichsleiter Finanzen sowie Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Wietze im Kreis Celle.

Auch Bürgerbegehren ist Thema

Ein weiterer Punkt ist die Satzung der Gemeinde Ilsede zur Durchführung von Bürgerentscheiden. Hintergrund ist das Bürgerbegehren zum Erhalt der alten Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde. Vorgesehen ist, dass am Sonntag, 20. Juni, eine Abstimmung – der Bürgerentscheid – unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden soll. Schließlich geht es noch um Personalien bei der Feuerwehr und mehrere Beschlüsse zur Bauleitplanung.

