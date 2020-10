Ilsede

In der Gemeinde Ilsede steht eine weitere zukunftsweisende Entscheidung zu einem emotional aufgeladenen Thema bevor: Der Rat soll am 29. Oktober über die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) entscheiden. Das Thema bewegt die Menschen sehr, viele Bürger sind der Meinung, dass die jeweiligen Anlieger nicht in der bisherigen Form an den Kosten für den Ausbau von Straßen beteiligt werden sollten. Sie empfinden dies als ungerecht und fordern die Abschaffung Strabs. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung hingegen sieht das Festhalten an der Strabs vor, wenn auch mit einigen Änderungen.

Anlieger-Beträge sollen um 10 bis 15 Prozent gesenkt werden

So sollen in der neuen Satzung die Anlieger-Beiträge um 10 bis 15 Prozent gesenkt werden. Zudem soll eine Ratenzahlung möglich sein. Außerdem sollen Zuschüsse von Dritten – etwa aus Landesmitteln – auf den beitragsfähigen Aufwand angerechnet werden können, so dass auch die Anlieger von diesem Geld profitieren. Der Bürgermeister der Gemeinde Ilsede, Otto-Heinz Fründt ( SPD) macht deutlich, dass bei der Abschaffung der Strabs wichtige Einnahmen verloren gehen. Dies müsste durch eine empfindliche Erhöhung der Grundsteuer ausgeglichen werden. Hier sieht er neues Potenzial für Kritik und Diskussionen.

Am Beispiel der Ortsdurchfahrt Gadenstedt wird deutlich, wie sich die neue Strabs auswirkt. Nach der aktuellen Fassung wird der Anliegeranteil vermutlich rund 1,3 Millionen Euro betragen, das sind rund 25 Prozent von der Gesamtsumme in Höhe von voraussichtlich etwa 5,4 Millionen Euro. Nach der vorgeschlagenen Neufassung würden die Anlieger mit rund 796 000 Euro beteiligt (etwa 15 Prozent). Das klingt gut, hat aber einen Haken: Die durch die Neufassung der Strabs unvermeidlichen Einnahmeausfälle können nach Einschätzung der Verwaltung nur durch eine Anhebung der Grundsteuern kompensiert werden.

Abschaffung der Strabs ist bei Bürgern populär

Die Gegner der Strabs halten diese für ungerecht, denn nicht alle Grundbesitzer sind betroffen. So sind Kreis-, Landes- und Bundesstraßen nicht beitragspflichtig. Zudem ergäben sich oft Summen, die die finanzielle Leistungsfähigkeit der Betroffenen übersteigen. Offenbar ist die überwiegende Mehrheit der Bürger – nicht nur aus Ilsede – für die Abschaffung der Strabs. Zumindest lässt darauf das Ergebnis einer Online-Umfrage der PAZ schließen: 94,5 Prozent der Teilnehmer stimmten für die Abschaffung. Beteiligt hatten sich 1273 Personen, so dass sich ein aussagekräftiges Meinungsbild ergibt. Vor diesem Hintergrund appelliert Thore Josewski aus Gadenstedt in einem offenen Brief an die Ratsmitglieder, „die berechtigten Wünsche“ der Wähler nicht „komplett zu ignorieren und ihnen geradezu vor den Kopf zu stoßen“.

Fründt : „Zukunftsvertrag lässt keine Alternative zu Strabs“

Der Bürgermeister der Gemeinde Ilsede, Otto-Heinz Fründt, gibt zu bedenken, dass die Gemeinde Ilsede aufgrund des Zukunftsvertrages, der im Zuge der Fusion der beiden Gemeinden Lahstedt und Ilsede geschlossen wurde, keine Alternative zur Erhebung von Straßenausbaugebühren habe. „Wir müssen unseren Haushalt konsolidieren. Im Moment laufen wir aber – auch angesichts der zusätzlichen Ausgaben durch die Corona-Pandemie – in Minusjahre hinein und müssen sparsam sein und alle möglichen Einnahmen generieren, um keine Probleme mit der Genehmigung unseres Haushalts zu bekommen“, argumentiert er. Der Finanzausschuss hat mehrheitlich empfohlen, die Vorlage der Verwaltung umzusetzen.

Die Ratssitzung findet am Donnerstag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums in Groß Ilsede statt.

Von Kerstin Wosnitza