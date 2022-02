Ilsede: Streit an Tankstelle eskaliert, Polizei mit Großaufgebot vor Ort

Groß Ilsede

Auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Groß Ilsede sind am Montagabend gegen 22.30 Uhr mehrere Männer in Streit geraten. Die Polizei rückte nach Alarmierung mit mehreren Streifenwagen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass offenbar ein 29-Jähriger Mann aus Ilsede versucht hatte einen 39-jährigen Kontrahenten durch einen Tritt zu verletzen. Darüber hinaus soll er seinem Opfer gedroht haben.

Polizei fand Drogen im Rucksack

Da sich der 29-Jährige, der deutlich alkoholisiert war, weigerte, seine Personalien anzugeben, nahm ihn die Polizei mit zur Dienststelle. In seinem Rucksack fanden sich zudem Drogen. Gegen den Mann wurden schließlich verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Was der Auslöser für den Streit war, wurde nicht bekannt.

Von Michael Lieb