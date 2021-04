Ilsede

Loch an Loch und hält doch – so lässt sich der Zustand vieler Straßen in der Gemeinde Ilsede bezeichnen, in denen Subunternehmer im Auftrag von Deutsche Glasfaser bereits die Kabel für superschnelles Internet verlegt haben. Alle paar Meter wurde der Asphalt rechteckig aufgebrochen und das Loch nach dem Abschluss der Arbeiten mit Mineralgemisch verfüllt, an manchen Stellen auch mit Pflastersteinen. In einigen Fällen bröselt an den Rändern der Asphalt, durch Regen und durchfahrende Autos sind teilweise bereits regelrechte Schlaglöcher entstanden. „Soll das so bleiben?“, fragen sich viele Bürger.

„Die Löcher sind vorerst nur provisorisch verfüllt“, versichert Kirstin Hackhe, Sprecherin von Deutsche Glasfaser. „Im Rahmen der Tiefbauarbeiten ist es zuweilen notwendig, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch – zum Beispiel mit Pflastersteinen – zu schließen. Möglicherweise müssen diese noch ein weiteres Mal aufgenommen werden“, erklärt sie. Ein Dauerzustand soll das nicht werden: „Mit Beendigung der Bauarbeiten werden alle betreffenden Stellen final verdichtet, geschlossen und von der Gemeinde abgenommen.“

Gemeinde und Bauleitung stimmen sich eng ab

Die Bauprozesse geschehen in enger Zusammenarbeit von Gemeinde und Bauleitung, erklärt die Sprecherin. Die Kommune kontrolliere und dokumentiere im Vorfeld jeden Ausbaubereich und nehme nach dem Ende der Arbeiten alle öffentlichen Oberflächen wie Straßen und Gehwege ab, die ordnungsgemäße Wiederherstellung der Oberflächen durch den beauftragen Bau-Partner sei obligatorisch. „Besteht doch einmal Ausbesserungsbedarf, kümmert sich Bauleitung unverzüglich um die Bearbeitung“, betont Hackhe.

Dieses Vorgehen bestätigt der Bürgermeister der Gemeinde Ilsede, Otto-Heinz Fründt SPD). „Der Gemeinde ist die Tatsache bekannt, dass es in vielen Straßen zurzeit Provisorien gibt“, sagt er. Deutsche Glasfaser sei in allen elf Ortschaften der Gemeinde mit mehreren Trupps nahezu gleichzeitig unterwegs. Bei Bauarbeiten in dem Umfang sei es erwartbar, dass es zu Einschränkungen komme. Es sei abgesprochen, dass die Asphaltarbeiten erst nach dem Abschluss durchgeführt würden, vereinbart sei als Termin für die Fertigstellung der 30. Juni. Anschließend werde das Ergebnis kontrolliert. „In Klein Ilsede und teilweise auch in Groß Ilsede ist das schon passiert. Im Großen und Ganzen waren wir zufrieden, teilweise haben wir aber auch kleinere Nachbesserungen eingefordert“, sagt der Verwaltungschef.

Von Kerstin Wosnitza