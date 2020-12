Ilsede: Kontaktlose Sternsingeraktion der St.-Bernward-Gemeinde

Ilsede

Wegen der Corona-Pandemie kann die Sternsingeraktion der katholischen St.-Bernward-Gemeinde, die Ilsede, Steinbrück, Hohenhameln und Lengede umfasst, nicht wie üblich stattfinden. Also wurde in der Gemeinde kreativ umgeplant und ein kontaktloses Sternsingen organisiert. Der Segen für das neue Jahr soll auf jeden Fall die Häuser erreichen. Nur dieses Mal auf anderen Wegen in „Segenstüten“.

Eine „Segenstüte“ mit Inhalt. Quelle: St. Bernward

Anzeige

Coronabedingt seien nur einige Sternsinger anwesend gewesen, als die Segens-Aufkleber am Ende der Gottesdienste am zweiten Weihnachtstag gesegnet wurden, berichtet Judith Heimann vom Organisations-Team. Diese sind wichtiger Bestandteil der „Segenstüten“, die bis zum 10. Januar in die Briefkästen all derer gelangen sollen, die auch im vergangenen Jahr besucht wurden. Weiter enthält ein solcher Umschlag eine Segenskarte, Informationsflyer und auch eine Spendentüte.

„Es tut uns so leid, dass wir gerade in dieser schwierigen Zeit nicht zu den Leuten kommen können. Aber es ist toll, dass viele motivierte Helfer jetzt durchstarten und beim kontaktlosen Sternsingen mitmachen, damit wenigstens der Segen überbracht wird. Und wir hoffen natürlich auch, dass für die Kinder in der Ukraine Spenden zusammenkommen“, sagt Heimann.

Das Thema der diesjährigen Aktion lautet: „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“. Damit liegt der Fokus besonders auf Kindern, die in dem osteuropäischen Land getrennt von ihren Eltern aufwachsen müssen, weil diese im Ausland arbeiten, um die Familie zu ernähren. Kinderzentren der Caritas in der Ukraine kümmern sich um diese Kinder und versuchen, ihnen Geborgenheit und Sicherheit, psychologische und praktische Hilfe zu geben.

Ein Hinweis am Schluss

Hinweis: Wer bis zum 10 Januar noch keine „Segenstüte“ bekommen hat, kann sich im Pfarrbüro unter Telefon (0 51 72) 34 24 melden – dann wird nachgeliefert. Auch in den Kirchen werden dann noch Tüten bereit liegen.

Von Jan Tiemann