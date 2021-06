Ilsede: Interkulturelles Servicebüro nimmt Donnerstag den Betrieb auf

Ilsede

In Deutschland gibt es fast nichts, was nicht irgendwie geregelt ist. Aber wie erfährt man, wer zuständig ist, wenn man die Sprache nicht gut genug kann und nicht mit den oft unübersichtlichen Strukturen aufgewachsen ist? Und wenn man niemanden hat, den man fragen kann? In der Gemeinde Ilsede soll nun die Migrations-, Flüchtlings- und Integrationsarbeit neu strukturiert werden. Ein Baustein dabei wird das Interkulturelle Servicebüro sein, das am 1. Juli offiziell seine Arbeit aufnimmt.

Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden verbessern

Natürlich fängt man nicht ganz bei Null an, auch jetzt gibt es mit Jens Brandes und Zican Yalcin bereits feste Ansprechpartner, die auch im Interkulturellen Servicebüro tätig sein werden. Das Team soll in absehbarer Zeit noch durch eine weitere Person ergänzt werden kann, die dolmetschen kann. „Ein Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Mitbürgern mit Zuwanderungsgeschichte und der Gemeindeverwaltung und anderer Behörden weiter zu verbessern“, sagt Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt (SPD). Den Hilfesuchenden soll möglichst niedrigschwellig die Möglichkeit gegeben werden, sich Unterstützung zu holen. Die Beratung soll in Deutsch, Arabisch, Kurdisch, Türkisch, Französisch und Englisch – auf Anfrage auch Russisch – angeboten werden.

Hilfe zur Selbsthilfe anbieten

Mögliche Bereiche sind Verständigungsschwierigkeiten mit Behörden oder anderen Institutionen, Dolmetschertätigkeiten, die Beratung bei bestimmten Fragestellungen möglichst in der Muttersprache, das Aufzeigen von individuell passenden Lösungswegen und vieles mehr. „Dabei geht es darum, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten und den Menschen so zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen“, erklärt Brandes. „Ich werde sehr oft privat angesprochen, wenn es Bedarf gibt. Künftig kann ich gezielt an das Servicebüro verweisen“, ergänzt Yalcin.

Wann spricht man von einem Migrationshintergrund? Eine Person hat laut Definition durch das Statistische Bundesamt einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Im Einzelnen umfasst dies zugewanderte oder nicht zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer, zugewanderte und nicht zugewanderte Eingebürgerte, (Spät-) Aussiedlerinnen und -aussiedler sowie die als Deutsche geborenen Nachkommen dieser Gruppen. Im Landkreis Peine hat nach dieser Definition etwa jeder fünfte der insgesamt rund 135 000 Einwohner einen Migrationshintergrund. Die Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs haben gemäß dem Bundesvertriebenengesetz einen gesonderten Status. Sie und ihre Nachkommen zählen daher nicht zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund.

Landrat Franz Einhaus begrüßt den Vorstoß der Gemeinde Ilsede. Der Landkreis beteiligt sich finanziell an dem zunächst auf zwei Jahre angelegten Projekt. Insgesamt rechnet man mit Kosten von rund 5500 Euro pro Jahr, 2000 Euro jährlich wird der Landkreis Peine beisteuern. „Integration ist überall ein ganz wichtiges Thema. Dabei geht es nicht nur um Geflüchtete, auch wenn sie oft im Fokus stehen. Schaut sich aber speziell diese Gruppe an, so wird klar, dass es nun nicht mehr darum geht, existenzielle Grundbedürfnisse zu sichern“, macht der Landrat deutlich.

Teilhabe an der Gesellschaft möglich machen

Die meisten ehemaligen Flüchtlinge seien inzwischen Asylbewerber oder anerkannte Asylanten und hätten eine realistische Perspektive, lange in Deutschland zu bleiben. Nun gehe es darum, ihnen die Teilhabe an der Gesellschaft möglich zu machen, so dass sie ihrerseits ihre Beiträge dazu leisten können. „Dazu gehört, ihnen unser Bild einer modernen, dienstleistenden Verwaltung deutlich zu machen, die für alle Bürger gleichermaßen Ansprechpartner ist“, sagt Emine Öztürk, die das Referat für Migration und Teilhabe des Landkreises Peine leitet.

Das Interkulturelle Servicebüro wird ab dem 1. Juli seinen Standort im Rathaus der Gemeinde Ilsede, Eichstraße 3,in Groß Ilsede, in Raum 20 haben. Jens Brandes ist dort täglich unter der Telefonnummer (0 51 72) 41 11 20 zu erreichen, Zican Yalcin immer dienstags von 8 bis 13 Uhr unter der Nummer (0 51 72) 41 12 20.

Von Kerstin Wosnitza