Ilsede: Frank Meinecke zum Ersten Gemeinderat ernannt

Ilsede

Nun steht es fest: Frank Meinecke aus Celle wird der neue Erste Gemeinderat und Allgemeine Vertreter des Ilseder Bürgermeisters Otto-Heinz Fründt (SPD). Im Rahmen der Ratssitzung am Donnerstagabend hat sich der 52-Jährige den Ratsmitgliedern persönlich vorgestellt und wurde von ihnen einstimmig gewählt und ernannt. Er wird ab dem 1. Mai in Ilsede tätig sein.

„Ich bin auf der Suche nach neuen Herausforderungen und freue mich total auf meine neue Tätigkeit“, sagte er. Seine Wahl und seine Ernennung erfolgten einstimmig, die Begrüßung durch die Vorsitzenden oder Sprecher der einzelnen Fraktionen fiel sehr herzlich aus.

Take verabschiedet sich von Ratsmitgliedern

Zuvor hatten sie sich mit ebenso warmen Worten von Meineckes Vorgänger Michael Take verabschiedet, der zu der Sitzung aus seiner neuen Wirkungsstätte Cuxhaven angereist war, um sich für die Zusammenarbeite in den fünf Jahren seiner Amtszeit zu bedanken. Wegen der eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten hatte es dazu vorab noch keine Gelegenheit gegeben.

Die Satzung der Gemeinde Ilsede zur Durchführung von Bürgerentscheiden wurde einstimmig beschlossen. Obwohl es sich nüchtern gesehen um einen rein formalen Akt handelt, gingen der Entscheidung Statements voraus, die die einzelnen Positionen deutlich werden ließen – und auch, wie tief gespalten der Rat in der Frage der Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde ist. Vorgesehen ist, dass am Sonntag, 20. Juni, der durch ein Bürgerbegehren herbeigeführte Bürgerentscheid zum Erhalt der Schulen durchgeführt wird.

Carsten Schmidt bleibt Gemeindebrandmeister

Beschlossen wurden Personalien bei der Feuerwehr: Die Amtszeiten des Gemeindebrandmeisters Carsten Schmidt und seines Stellvertreters Rainer Begau enden am 31. Mai. Beide stellen sich für eine weitere Amtszeit zur Verfügung und wurden vom Rat erneut ernannt. Ebenso verhält es sich beim Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Oberg, Tobias Friedrich, und seinem Stellvertreter Marc Oliver Radke.

Die Sitzung hat unter strengen Hygiene-Auflagen in der Mensa des Schulzentrums in Groß Ilsede stattgefunden. Die Verwaltung hatte den Ratsmitgliedern vorab kostenlos Corona-Selbsttests angeboten, etwa 80 Prozent haben davon Gebrauch gemacht, weitere haben die Schnelltestzentren in Anspruch genommen.

Von Kerstin Wosnitza