Ilsede: FBL spendet nach Auflösung 1000 Euro 

Gut 40 Jahre nach seinen Anfängen hat sich der Verein Freie Bürger Lahstedt (FBL) aufgelöst. Das Vermögen wurde zu zwei gleichen Teilen gespendet.

Im Gründungsjahr 1976 verbuchte die FBL einen Erfolg in der Anzahl der Gründungsmitglieder und war ab dem Wahljahr 1981 mit drei Mandatsträgern in den politischen Gremien der damaligen Gemeinde Lahstedt vertreten. Im Nordkreis des Landkreises Peine bestand zu der Zeit eine andere Wählergruppe, deren Grundthemen und Ziele sich mit den Themen der FBL deckten. So wurde im Jahr 1985 der Zusammenschluss beider Vereine zur Wählergemeinschaft FBL beschlossen, die als eingetragener Verein fungierte.

Der Diakonieverein Edemissen bietet unter anderem Fahrten an. Quelle: Privat

2017 wurde die Auflösung beschlossen

Den Vorsitz dieser Wählergemeinschaft übernahm Jürgen Steinmann aus Gadenstedt, der dieses Amt bis zur Auflösung des Vereins ausübte. In der außerordentlichen Mitgliederversammlung der FBL am 17. Mai 2017 hat man die Auflösung des Vereins zum 31. Dezember 2018 beschlossen. Mit dem Eintrag der Löschung im Vereinsregister des Amtsgerichts Hildesheim vom 2. November 2020 wurde die Auflösung der Wählergemeinschaft FBL endgültig bestätigt.

Laut Satzung fließt das Vereinsvermögen der FBL nach der Auflösung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu. Laut Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26. Juni 2020 wurde das verbliebene Vereinsvermögen von 1000 Euro im Dezember 2020 je zur Hälfte als Spende an das St. Andreas Kinderland Gadenstedt und an den Diakonieverein Edemissen überwiesen. „Beide Einrichtungen haben sich darüber sehr gefreut und von Herzen bedankt“, sagt Rita Bartels.

Von Kerstin Wosnitza