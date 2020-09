Ilsede

Eine zukunftsweisende Entscheidung steht in der Gemeinde Ilsede an: Es geht um das künftige Grundschulangebot für die Ortschaften Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde. Der Beschlussvorschlag der Verwaltung sieht den Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Sporthalle auf dem gemeindeeigenen Grundstück „Feldstraße“ in Gadenstedt vor, an der die Kinder aus allen drei Ortschaften gemeinsam unterrichtet werden.

In einem fast einjährigen Prozess mit Unterstützung eines externen Fachmanns wurden alle Argumente aller betroffenen Gruppen und die unterschiedlichsten Optionen für mögliche Schulstandorte gegenübergestellt. Heraus kristallisiert haben sich als Favoriten der Neubau und der Erhalt aller drei bisherigen Standorte. Nach dem Abschluss dieses Prozesses, dessen Ergebnisse der Öffentlichkeit vorgestellt wurden, wurde vom Niedersächsischen Studieninstitut eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt, bei der diese beiden Varianten gegenübergestellt wurden.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Szenario Neubau liegt mit einem Nutzwert von 9,0 Punkten deutlich über dem Nutzwert von 6,8 Punkten des Szenarios der Sanierung und Erweiterung der bestehenden Grundschulstandorte. „Aufgrund des hohen Nutzwertvorteils des Neubaus gegenüber dem Erhalt der Bestandssschulen kann die Verwaltung nicht beide Alternativen als Beschlussvorschlag formulieren“, heißt es in der neunseitigen Erklärung des Sachverhalts. Vielmehr sei sie nach Abschluss des Prozesses aufgrund gesetzlicher Grundlagen an das Ergebnis gebunden und folge daher mit dem Beschlussvorschlag dem Gesamtergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

Ortsrat Gadenstedt befasst sich als erstes Gremium mit dem Thema

Nun muss die Politik entscheiden. Als erstes Gremium setzt sich am Mittwochabend, 9. September, der Ortsrat von Gadenstedt mit dem Thema auseinander. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal der Rathaus-Außenstelle in Gadenstedt. In der kommenden Woche beraten dann die Ortsräte von Groß Lafferde (Dienstag, 15. September) und Adenstedt (Donnerstag, 17. September) über die Vorlage. Der Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten befasst sich am Montag, 28. September, damit und der Verwaltungsausschuss am Dienstag, 6. Oktober. Die finale Entscheidung fällt dann in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 8. Oktober.

Von Kerstin Wosnitza