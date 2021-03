Ilsede: Die Suche nach Bürgermeisterkandidaten läuft

Ilsede

Intensiv läuft zurzeit die Suche des Ilseder CDU Gemeindeverbands nach einem geeigneten Kandidaten oder einer Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters, der bei den Kommunalwahlen am 12. September für die Christdemokraten antritt. „Wir hätten gern in Zusammenarbeit mit anderen Parteien einen Kandidaten aufgestellt, das scheint derzeit jedoch nicht möglich zu sein“, sagt der Vorsitzende des CDU Gemeindeverbands, Boris Lauenroth, auf Nachfrage.

„In den vergangenen Wochen und Monaten wurden Gespräche mit mehreren aussichtsreichen Personen für die Kandidatur geführt. Unser Ziel ist es, jemanden ins Rennen zu schicken, der unabhängig ist, durch den sich der Großteil aller Ilseder Bürgerinnen und Bürger vertreten fühlt und der sich durch Bürgernähe und durch Erfahrung im Führen einer Verwaltung auszeichnet“, fasst Lauenroth die Voraussetzungen zusammen. Natürlich könne es sich ebenso um eine Frau wie um einen Mann handeln.

CDU sucht eine parteilich nicht gebundene Persönlichkeit

Eine so weitreichende Entscheidung müsse sorgfältig geprüft und getroffen werden, so Lauenroth. Zurzeit suchen die Ilseder Christdemokraten mit einer Anzeige nach einem passenden Bewerber für das Bürgermeisteramt in der nach der Fusion im Jahr 2015 mit nun 22 000 Einwohnern größten Gemeinde im Landkreis Peine. „Eine vertrauensvolle und überparteiliche Zusammenarbeit mit allen ehrenamtlichen Ratsmitgliedern ist uns wichtig“, heißt es in dem Inserat. Gesucht werde bewusst „eine parteilich nicht gebundene Persönlichkeit, die mit Kompetenz, Engagement und Erfahrung überzeugt“. Weitere Voraussetzungen seien Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit und Entscheidungsfreude, eine vertrauensbildende Zusammenarbeit sowie ein sicheres und souveränes Auftreten.

Bürgermeisterkandidaten können bis Ende Juli nominiert werden

Die Nominierung von Bürgermeisterkandidaten ist bis Ende Juli möglich. Amtsinhaber Otto-Heinz Fründt (SPD) hat angekündigt, dass er nicht wieder zur Verfügung steht. Die SPD hat mit Rainer Apel bereits einen Kandidaten benannt und bestätigt.

Bürgermeisterwahlen im Peiner Land Bei den Kommunalwahlen am 12. September sind in der Stadt Peine und allen kreisangehörigen Gemeinden außer Wendeburg – Gerd Albrecht (CDU) wurde erst im Mai 2019 im Amt bestätigt – neue Bürgermeister zu wählen. Bereits als Kandidaten bestätigt wurden Klaus Saemann (SPD) für Peine, Ann-Marie Klaas (CDU) für Edemissen, Maren Wegener (SPD) für Lengede, Rainer Apel (SPD) für Ilsede. In Vechelde haben Olaf Marotz (SPD) und Tobias Grünert (CDU) ihre Bereitschaft zur Kandidatur signalisiert, wurden aber noch nicht bestätigt.

Grüne wollen eigenen Kandidaten präsentieren

Ebenfalls noch auf der Suche sind die Grünen. „Unser Ziel ist es, sowohl in Ilsede als auch in Lengede jeweils einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin zu präsentieren, und wir halten zurzeit intensiv Ausschau. Zeitdruck gibt es dabei aber noch nicht“, sagt Stefanie Weigand vom Grünen-Ortsverband Fuhsetal, der die Gemeinden Ilsede und Lengede umfasst. Deshalb sei zurzeit nicht geplant, einen Kandidaten einer anderen Partei zu unterstützen.

„Wir sind auf der Zielgeraden, was die Kandidatenfindung für diverse Mandate angeht“, sagt Michael Baum von Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB). Zu den etwaigen Kandidaturen für hauptamtliche Mandate werde der Vorstand zeitnah nach Ostern den Mitgliedern Vorschläge unterbreiten und in den dann folgenden Versammlungen zur Abstimmung stellen.

Ilse Schulz (Freie Bürger Ilsede, FBI) möchte sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu der Angelegenheit nicht äußern.

Von Kerstin Wosnitza