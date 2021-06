Ilsede

Es war eine knappe Entscheidung, aber sie ist steht: Der Bürgerentscheid gegen den Schulneubau in Gadenstedt ist gescheitert. Auf lange Sicht bedeutet dies das Aus für die alten Grundschulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde. Die Schüler aus allen drei Ortschaften sollen künftig eine neue Zentralschule in Gadenstedt besuchen. Was sagen Vertreter aus Politik und von den Schulen zum Ergebnis?

Die CDU in der Gemeinde Ilsede akzeptiere das Ergebnis des Bürgerentscheids, teilen Rainer Röcken, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, und CDU-Vorsitzender Boris Lauenroth mit.

Zerrissenheit zwischen Ortsverbänden

„Die Mehrheit der Ilseder Bürgerinnen und Bürger hat bei der Abstimmung des Bürgerentscheids für den Erhalt der bisherigen Grundschulen gestimmt, aber leider wurde das notwendige Quorum für Bürgerentscheide in Niedersachsen nicht erreicht. Der CDU Gemeindeverband respektiert dieses knappe Abstimmungsergebnis. Auch wenn in den vergangenen Tagen und Wochen eine gewisse Zerrissenheit zwischen den Ortsverbänden zu diesem Thema deutlich geworden ist, gilt es nun im Sinne des Willens der Bürgerinnen und Bürger wieder mit einer Stimme zu sprechen und gemeinsam zu gestalten“, erklärt der Vorsitzende Boris Lauenroth.

Nachnutzungskonzept für alte Gebäude

Nun müsse der Blick auf die Nachnutzungskonzepte für die alten Gebäude geworfen werden. Es gelte, die jeweilige dörfliche Infrastruktur zu stärken, etwa durch die Einrichtung von Begegnungsstätten.

„Hierzu werden viele gute Ideen nötig werden, um einen Leerstand zu vermeiden und somit die Infrastruktur der betroffenen Ortschaften nicht noch mehr zu schwächen. Wir sind aber sicher, an dieser Stelle gute Ansätze zu finden im Sinne der Orte“, erläutert Lauenroth.

„Ein besonderes Dankeschön gilt den vielen Eltern und beteiligten Bürgern, die sich für den Erhalt der Grundschulen eingesetzt haben. Ein solcher Einsatz verdient eine besondere Anerkennung und höchsten Respekt“, sagt der Fraktionsvorsitzende der CDU im Ilseder Gemeinderat, Rainer Röcken.

Ölsburger stimmten mehrheitlich gegen Neubau

„Dieses Ergebnis zeigt aber auch, dass in der Gemeinde Ilsede die Befürworter des Schulneubaus mit ihrer Politik an den Bürger vorbei entscheiden wollten. Für die bevorstehende Kommunalwahl im September 2021 rechnen wir mit einem Wechsel der politischen Mehrheiten im Rat“, zieht Lauenroth als Fazit des Bürgerentscheids.

So stimmten nicht nur die Einwohner aus Adenstedt und Groß Lafferde mehrheitlich gegen den Schulneubau, auch in Ölsburg wollten 57,8 Prozent den Ratsbeschluss zum Neubau kippen, obwohl die Einwohner selbst gar nicht betroffen sind. „Aus meiner Sicht liegt es an der Wahlbeteiligung“, sagt Ortsbürgermeister Gerhard Monitzkewitz (SPD). „Es sind diejenigen zur Abstimmung gegangen, die der Meinung sind, dass eine Schule ins Dorf gehört“, erklärt er. „Das ist eine Schwarz-Weiß-Frage, eine Grundmeinung, die man nicht mit Argumenten ändern kann“, glaubt er, auch wenn die Verwaltung die Vor- und Nachteile eines Schulneubaus und die daraus resultierenden Schließungen der alten Schulen sehr transparent dargelegt habe. „Wenn alle zur Abstimmung gegangen wären, sehe das Ergebnis anders aus. Aber die schweigende Mehrheit hat nicht abgestimmt.“

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Von Mirja Polreich