Er ist der erste Bürgermeister der fusionierten Gemeinde Ilsede. Mit Interimszeit stand Otto-Heinz Fründt fast sieben Jahre an der Spitze der Kommune, in der er fast jeden Stein kennt: Sein ganzes Arbeitsleben hat er in Ilsede verbracht, unter anderem als Leiter des Bau- und Umweltamtes. Für die PAZ zieht er Bilanz.