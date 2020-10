Ilsede: Bürgerbegehren soll Schulschließungen abwenden

Ilsede

Gegen den Beschluss des Ilseder Rates, die Grundschulen in Groß Lafferde und Adenstedt zugunsten eines Schulneubaus in Gadenstedt zu schließen, regt sich Widerstand: Nach PAZ-Informationen soll es ein Bürgerbegehren geben.

„Wir haben die Absicht, einen Bürgerentscheid zu beantragen“, sagt Matthias Laue vom Verein zum Erhalt dörflicher Strukturen. „Ob wir das vom Verein sein werden oder ein großes Bündnis ist noch offen“, so Laue. „Wir wollten die Sache erst etwas sacken lassen und nach den Herbstferien weitermachen.“

Bürgerentscheid kann Ratsbeschluss aufheben

Mit dem Bürgerentscheid – so die Hoffnung der Befürworter – könnte der Ratsbeschluss aufgehoben werden. Diesem geht zunächst ein Bürgerbegehren voraus. Bei Kommunen in der Größe Ilsedes müssen zehn Prozent der Wahlberechtigten der jüngsten Kommunalwahl ihren Willen dazu mit ihrer Unterschrift bekunden.

Wenn das Bürgerbegehren Erfolg hat, kann der Rat entweder selbst seine Entscheidung revidieren oder die Gemeindeverwaltung muss einen Bürgerentscheid organisieren. Dieser gleicht einer Kommunalwahl. Alle wahlberechtigten Bürger werden angeschrieben und über die Wahl informiert. Am Wahltag können sie ihre Stimme in den Wahllokalen abgeben oder auch zuvor per Briefwahl abstimmen.

Begehren möglicherweise unzulässig

Der Bürgerentscheid muss so formuliert sein, dass die Bürger mit Ja oder Nein stimmen können. Der Ratsbeschluss wird aufgehoben, wenn die Mehrheit mit Ja stimmt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent aller Wahlberechtigten ausmacht.

Ob ein Bürgerbegehren zulässig ist, wird von der Gemeindeverwaltung geprüft. Es könnte jedoch sein, dass im Ilseder Fall ein solches Begehren für unzulässig erklärt wird. „Es wäre theoretisch denkbar, weil es möglicherweise gegen haushaltsrechtliche Grundsätze verstößt, nämlich das Sparsamkeits- und Wirtschaftlichkeitsgebot“, erläutert Uwe-Jens Kleis von der Gemeinde Ilsede. Zum Hintergrund: Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung hatte ergeben, dass ein Schulneubau günstiger als ein Erhalt der alten Schulen ist.

Für Matthias Laue steht unterdessen fest, dass im Fall der Adenstedter und der Groß Lafferder Grundschule das letzte Wort noch nicht gesprochen ist: „Es wäre fahrlässig, wenn wir es nicht über den Bürgerentscheid versuchen würden, denn dann wären fünf Jahre Arbeit umsonst gewesen.“

