Ilsede: Anzeige für Bürgerbegehren gegen Schulschließungen übergeben

Der Widerstand gegen den Beschluss des Ilseder Rates, die Grundschulen in Groß Lafferde und Adenstedt zugunsten eines Schulneubaus in Gadenstedt zu schließen, geht in die nächste Runde: Die Elternvertreter Diana Dettmer aus Groß Lafferde und Cord Pape aus Adenstedt haben am Donnerstag die Anzeige eines Bürgerbegehrens an Ilsedes Ersten Gemeinderat Michael Take übergeben. Das Bürgerbegehren setzt sich für den Erhalt der Grundschulstandorte in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde ein. Statt des Neubaus einer Zentral-Großgrundschule sollen die bewährten Standorte erhalten und modernisiert werden.

Äußerst knappe Entscheidung im Ilseder Gemeinderat

„Nach der äußerst knappen Entscheidung im Gemeinderat am 8. Oktober haben uns viele Bürger angesprochen und ihr Unverständnis über die Ratsentscheidung für eine Zentral-Großgrundschule bekundet. Wir haben im Vorfeld der Ratsentscheidung sehr viele Argumente für den Erhalt genannt und auch hervorragende Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich die Standorte ohne übertriebene Investitionen modernisieren lassen“, erklärte Pape.

Der Erhalt der Standorte stärke die Dörfer und vermeidet eine unnötige Zentralisierung. Tägliche Busfahrten über Jahrzehnte würden vermieden und ein kurzer Fußweg an der frischen Luft sei besser, als lange im Bus zu sitzen, argumentiert Pape. „Die aktuelle Corona-Pandemie zeigt, dass kleine Schulen mit wenigen Klassen weniger Risiko einer Ansteckung bedeuten. Gerade dies ist aktuell sehr vielen Eltern wichtig.“ Mit der Modernisierung der Standorte sollen gleichzeitig die Voraussetzungen für den Ganztagsbetrieb an allen drei Standorten geschaffen werden.

Dettmer und Pape bitten alle, die das Bürgerbegehren unterstützen wollen, sich per E-Mail an die Adresse rettet-die-grundschule@freenet.de zu wenden. Zunächst werde von der Gemeinde die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens geprüft, danach beginnen die Unterschriftensammlungen. „Natürlich werden bei der Sammlung alle Corona-Regeln eingehalten, unter anderem bekommt jeder Haushalt einen separaten Unterschriftsbogen und einen eigenen Kugelschreiber“, beton Pape.

Die bisher übliche Frist für ein Bürgerbegehren gegen eine Ratsentscheidung betrug drei Monate. In der Corona-Pandemie kann nach Angaben von Pape eine Verlängerung der Frist auf sechs Monate beantragt werden. Diese Frist begann am 27.Oktober mit Bekanntgabe der Ratsentscheidung. Die Unterschriftensammlung ende damit nach spätestens am 26. April 2021.

