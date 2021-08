Hochwasser: Hilfstransport aus Ilsede geht ins Katastrophengebiet 

Noch immer ist die Situation in den betroffenen Überschwemmungsgebieten extrem schwierig. Wer helfen möchte, kann dies zurzeit am besten mit Geldspenden, zum Beispiel an die Aktion Deutschland Hilft, zu der sich viele namhafte deutsche Hilfsorganisationen zusammengeschlossen haben. Die Kontonummer lautet DE 62 3702 0500 0000 1020 30. Weiter Geld gesammelt wird auch von den Initiatoren der Aktion „Steine für den Wiederaufbau – Peine hilft Gemünd“. Sie läuft über die Kontonummer des Peiner Hilfsvereins „Keiner soll einsam sein“, DE 09 2595 0130 0002 7110 00, Verwendungszweck „Peine hilft Gemünd“. Unterstützt werden soll der Aufbau der Grundschule und der Kindergärten in dem verwüsteten Eifelort.