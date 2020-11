Die Veranstaltungen bei Hantelmanns in Münstedt sind kult. Doch wegen der Corona-Auflagen kann in diesem Jahr weder der Garten der Familie im Zuge der Reihe „Offene Pforte“ zugänglich gemacht werden noch der beliebte Weihnachtsmarkt stattfinden. Was den Machern aktuell am meisten fehlt, sind die sozialen Kontakte.