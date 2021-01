Gymnasium Groß Ilsede: Schulleiterin gibt den Staffelstab weiter 

Groß Ilsede

Abschied: Seit 2004 ist Elke Heinzel Leiterin des Gymnasiums Groß Ilsede gewesen. Freitag war für die der letzte Arbeitstag: Nach 17 Jahren an der Schule geht die 63-Jährige in den Ruhestand. Sie blickt auf eine ereignisreiche Zeit zurück, freut sich nun aber auch darauf, vieles tun zu können, für das vorher einfach keine Zeit war.

Mit der Zeit ist Heinzel immer weiter nach Norden gezogen: Geboren und aufgewachsen ist sie in Baden-Württemberg. „Ein bisschen hört man das immer noch, wenn ich spreche“, sagt sie lachend. Später arbeitete sie als Schulleiterin einer Kooperativen Gesamtschule (KGS) in Hessen, bevor sie 2004 in den Kreis Peine kam. „Das geschah aus privaten Gründen, da ich einen Niedersachsen geheiratet habe“, erzählt Heinzel.

Nahtloser Übergang von Hessen nach Niedersachsen

Eine große Pause zwischen den beiden Arbeitsstellen gab es nicht: „Ich habe am Freitag in Hessen aufgehört und direkt am Montag in Groß Ilsede angefangen. Das war ein nahtloser Übergang“, erinnert sich die ehemalige Schulleiterin. „Es war am Anfang auch eine ganz schöne Herausforderung, sich in das System eines neuen Bundeslandes einzuarbeiten. Da gibt es kleine, aber feine Unterschiede.“

In ihrer neuen Heimat erlebte Heinzel dann auch gleich eine Schulreform: Die Orientierungsstufe (OS) wurde abgeschafft, so dass die Schüler der fünften Klassen ab 2004 im Anschluss an die Grundschule gleich eine weiterführende Schule besuchten. Außerdem werden Heinzel die Umstellung auf den ganztägigen Schulbetrieb, die Digitalisierung der Schule und die Einführung des Zentralabiturs in Erinnerung bleiben, sagt sie. „Es war eine sehr abwechslungsreiche und nie langweilige Zeit.“

Auch Heinzels Stellvertreterin geht in den Ruhestand

Außerdem werden ihr einige Begegnungen mit Menschen in guter Erinnerung bleiben. „Zum Beispiel haben mich unsere Flüchtlingskinder sehr beeindruckt. Und ich fand es toll, wie sich die Kollegen engagiert haben, zum Teil sogar in ihrer Freizeit.“ Übrigens ist nicht nur Heinzel in den Ruhestand gegangen, auch ihre Stellvertreterin Angela Heßke hatte am Freitag ihren letzten Arbeitstag. „Ich glaube, wir beide waren ein gutes Team“, meint Heinzel.

Beide Nachfolger haben am Burgdorfer Gymnasium unterrichtet

Nachfolger gibt es bereits: Die Leitung des Gymnasiums übernimmt Malte Holthusen aus Stederdorf, sein Stellvertreter wird Arne Bostelmann. Beide waren bislang am Gymnasium in Burgdorf tätig. „Das ist immerhin nicht so eine große Umstellung wie für mich damals“, sagt Heinzel und lacht wieder.

Dass die 63-Jährige jetzt als Schulleiterin aufhört, habe gesundheitliche Gründe, erklärt sie. „Ich hoffe, dass ich jetzt die kommenden Jahre genießen kann. Zum Beispiel möchte ich zusammen mit meinem Mann nach der Corona-Zeit verreisen – dann kann ich das ja auch mal außerhalb der Schulferien.“ Sie freut sich generell auf mehr Zeit mit der Familie, möchte sich der Gartenarbeit widmen und „endlich all die Bücher lesen, für die ich bislang keine Zeit hatte.“ Doch auch möchte sich Heinzel ehrenamtlich einbringen, hauptsächlich in den Bereichen Senioren- und Flüchtlingsarbeit.

