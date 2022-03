Groß Bülten

Lichterloh sind am Freitag Flammen aus einem Wohnhaus an der Straße Schönebeck in Groß Bülten geschlagen. Am Samstag wird das ganze Ausmaß des Feuers deutlich: Das Gebäude ist nahezu komplett ausgebrannt und unbewohnbar. Nach Angaben der Bewohner hatte eine Fritteuse, die Feuer gefangen hat, den Großbrand ausgelöst. Das sagte am Freitag der Sprecher der Ilseder Feuerwehren, Rainer Czach, gegenüber der PAZ. Im Einsatz waren etwa 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei. „Ein großer Dank geht an die gesamte Nachbarschaft für die Versorgung mit Heiß- und Kaltgetränken, Kleinigkeiten zu Essen und die Bereitstellung ihrer Toiletten“, bedankt sich Czach im Namen der Einsatzkräfte.

Der Alarm ging am Freitag um 13.11 Uhr ein, gegen 19.30 Uhr war laut Czach das Feuer gelöscht. Im Anschluss habe die Feuerwehr in wechselnder Besetzung noch Brandwache gehalten und kleinere Nachlöscharbeiten durchgeführt. Erst um 11.30 Uhr am Samstagmorgen wurde die Einsatzstelle endgültig verlassen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand in Groß Bülten. Quelle: Ralf Büchler

Warum sind Fettbrände so gefährlich?

Der Brand in Groß Bülten macht leider eindrücklich deutlich, wie gefährlich solche Fettbrände sind. Doch was ist zu tun, wenn es trotz aller Vorsicht dazu kommt? Das rät die Feuerwehr:

Eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände sind Töpfe oder Pfannen, die auf dem angeschalteten Herd vergessen werden. Oft entstehen gefährliche Situationen, wenn man während des Kochens abgelenkt wird, zum Beispiel weil man nach den Kindern schaut oder es an der Haustür klingelt. Am besten ist es, in einem solchen Fall vor dem Verlassen der Küche konsequent den Herd auszuschalten. „Zudem sollten die Dunstabzugsfilter regelmäßig gereinigt werden, damit sie im Falle des Falles nicht ebenfalls anfangen zu brennen“, sagt Czach.

Eingebranntes Essen führt in den meisten Fällen nur zu einer verqualmten Wohnung. Weitaus gefährlicher wird es, wenn gebraten oder frittiert wird und deshalb Fett im Spiel ist. Fette und Öle gelten als selbstentzündliche Flüssigkeiten, die schon bei 300 Grad in Brand geraten können.

Heißes Fett ist eine Gefahr, die von vielen Menschen unterschätzt wird. Wer in kritischen Situationen falsch handelt, riskiert einen Wohnungsbrand, Leib und Leben. Viele Menschen greifen in der Panik zu Wasser, um das brennende Fett zu löschen. Doch das ist grundverkehrt.

Brennendes Fett niemals mit Wasser löschen

Bei einer Temperatur von 100 Grad wird aus Wasser Wasserdampf. Wird also ein Wasserstrahl in siedendes oder brennendes Fett gerichtet, kommt es zu einer schlagartigen Verdampfung des Wassers. Dabei werden aus einem Liter Wasser 1.700 Liter Wasserdampf!

Der Wasserdampf treibt das brennende Fett auseinander, vergrößert dessen Oberfläche um das Tausendfache und kann unmittelbar zu einer Fettexplosion führen. Es entsteht ein Feuerball, der sich – je nach Größe des Raums – über die gesamte Küche erstrecken kann. Personen, die sich in der Nähe befinden, sind damit in großer Gefahr.

Menschen in der Nähe der Gefahrenquelle sind in Lebensgefahr

Dieser Vorgang spielt sich innerhalb eines Sekundenbruchteils ab. Daher ist ein Mensch, der sich unmittelbar vor der Gefahrenquelle befindet, in akuter Lebensgefahr. Eine Fettexplosion kann zu lebensbedrohlichen Verbrennungen oder sogar direkt zum Tod führen. Selbst wenn es noch nicht zu einer kompletten Fettexplosion kommt, kann extremer Wasserdampf entstehen, der schwere Verbrennungen und Verbrühungen zur Folge haben kann.

Und das ist das richtige Vorgehen: Hat eine Pfanne oder ein Topf Feuer gefangen, sollte das Gefäß vorsichtig von der heißen Herdplatte gezogen und der Herd schnellstmöglich ausgeschaltet werden. Dann gilt es, die Flammen zu ersticken. Das geht mit einem Topfdeckel oder einer Löschdecke, aber auch mit einem Feuerlöscher. Achtung: Auch wenn das Feuer gelöscht zu sein scheint, ist weiterhin oberste Vorsicht geboten, denn es kann sich immer noch wieder selbst entzünden. Deshalb die Abdeckung nicht zu schnell wieder entfernen.

Sollte es schlimmer brennen, sofort die Feuerwehr rufen, das Haus verlassen – und nicht vergessen, auch die Nachbarn zu warnen!

Von Kerstin Wosnitza