Geschlossen hat sich der Ortsrat Groß Lafferde für den Erhalt der alten Schulen in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde ausgesprochen. Außerdem gab es Kritik am Vorschlag der Verwaltung, in dem es um den Neubau einer dreizügigen Grundschule in Gadenstedt geht.