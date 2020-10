Groß Lafferde

In Groß Lafferde haben Einbrecher zugeschlagen: Die Unbekannten drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Raabe-Straße ein. Am Donnerstag zwischen 18.10 und 20 Uhr ereignete sich die Tat.

Bislang steht fest, dass die Einbrecher Schmuck und Bargeld gestohlen haben. Zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 entgegen.

