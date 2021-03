Groß Lafferde

Durch ein aufgehebeltes Fenster sind Einbrecher in ein Wohnhaus an der Tegtstraße in Groß Lafferde gelangt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Mittwoch, 11 Uhr, und Donnerstag, 11.30 Uhr.

Gestohlen wurden aus dem Haus mehrere Wertgegenstände, insgesamt richteten die Unbekannten einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter Telefon (0 53 41) 1 89 70 entgegen.

Von der Redaktion