Groß Ilsede: Zwei Fußgänger bei Unfall verletzt

Groß Ilsede

Zwei Fußgänger sind am Montag in Groß Ilsede bei einem Verkehrsunfall offensichtlich schwer verletzt worden. Zum Unfallzeitpunkt um 16.55 Uhr sei ein 78-jähriger Autofahrer auf der Eichstraße aus Richtung Gerhardstraße kommend in Richtung der Gerhard-Lukas-Straße unterwegs gewesen, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag. In diesem Moment überquerten die Männer im Alter von 19 und 34 Jahren einen dortigen Fußgängerüberweg von rechts nach links. Die Männer wurden vom dem Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert.

Polizei ermittelt die Unfallursache

Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Von Jan Tiemann