Groß Ilsede: Unbekannte beschädigen Fenster und beschmieren Schule

Groß Ilsede

Zu zwei Sachbeschädigungen ist es während des Osterwochenendes an Schulen in Groß Ilsede gekommen. An der Grund- und Hauptschule beschädigten Unbekannte eines der Fenster, die Astrid-Lindgren-Schule wurde mit Farbe beschmiert. Beide Gebäude stehen in unmittelbarer Nähe zueinander an der Schulstraße.

Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt, ist derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei leitete zwei Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Von der Redaktion